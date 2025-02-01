ВИДЕО. Неудержимый Салах. Как египтянин оформил дубль в ворота Борнмута
Звездный египтянин отличился в воротах команды Забарного на 30-й и 75-й минутах
1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах вывел свою команду вперед с пенальти на 30-й минуте игры, а под конец встречи удвоил счет.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля
Борнмут – Ливерпуль – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Салах, 30 (пен), 75
ВИДЕО. Неудержимый Салах. Как египтянин оформил дубль в ворота Борнмута
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каролина Мухова проиграла Екатерине Александровой в полуфинале пятисотника
Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд в «Металлист 1925»