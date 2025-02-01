1 февраля в 17:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

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Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах вывел свою команду вперед с пенальти на 30-й минуте игры, а под конец встречи удвоил счет.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 1 февраля

Борнмут – Ливерпуль – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Салах, 30 (пен), 75

ВИДЕО. Неудержимый Салах. Как египтянин оформил дубль в ворота Борнмута

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