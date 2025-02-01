1 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Клару Таусон в 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу украинки за 1 час и 48 минут. Даяна за игру ни разу не отдала свою подачу.

В финале Ястремская сыграет против Екатерины Александровой. Это будет шестая встреча соперниц, счет 3:2 в пользу украинки.

Для Даяны это будет шестой финал на уровне WTA и первый с февраля 2022 года. На ее счету три выигранных трофея.

🏆 WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала

Даяна Ястремская [5] – Клара Таусон (Дания) [8] – 6:1, 6:4

ФОТО. Как это было: Ястремская в Линце вышла в первый финал за 3 года