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  4. ФОТО. Как это было: Ястремская в Линце вышла в первый финал за 3 года
WTA
01 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:14
375
0

ФОТО. Как это было: Ястремская в Линце вышла в первый финал за 3 года

1 февраля Даяна одолела Клару Таусон в полуфинале пятисотника в Австрии

01 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 01 февраля 2025, 19:14
375
0
ФОТО. Как это было: Ястремская в Линце вышла в первый финал за 3 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская и Клара Таусон

1 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Клару Таусон в 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу украинки за 1 час и 48 минут. Даяна за игру ни разу не отдала свою подачу.

В финале Ястремская сыграет против Екатерины Александровой. Это будет шестая встреча соперниц, счет 3:2 в пользу украинки.

Для Даяны это будет шестой финал на уровне WTA и первый с февраля 2022 года. На ее счету три выигранных трофея.

🏆 WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала

Даяна Ястремская [5] – Клара Таусон (Дания) [8] – 6:1, 6:4

ФОТО. Как это было: Ястремская в Линце вышла в первый финал за 3 года

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kak-eto-bylo-yastremskaya-v-lintse-vyshla-v-perviy-final-za-3-goda-yastremskaya-tauson-01022025-foto-2
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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