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WTA
01 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:55
1115
2

Больше нет сил на сегодня. Ястремская прокомментировала выход в финал Линца

1 февраля Даяна переиграла Клару Таусон в полуфинале австрийского пятисотника

01 февраля 2025, 18:41 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:55
1115
2
Больше нет сил на сегодня. Ястремская прокомментировала выход в финал Линца
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Кларой Таусон в полуфинале турнира WTA 500 в Линце:

«У меня больше нет сил на сегодня. Думаю, я оставила на корте слишком много эмоций. Этот полуфинал для меня... Я не играла с... (выдыхает). Видите, я спешу везде: на корте, во время интервью...

Нет, на самом деле я хотела сказать, что я очень давно не играла даже в полуфинале. Поэтому я была довольно нервной. Я так долго играю с кольцом, которое я получила от своей бабушки. Ему, наверное, лет 100. Я потеряла его сегодня во время матча. После первого сета игра стала такой напряженной. И я подумала: «Ого, надеюсь, моя удача останется со мной». Так что я нервничала.

А потом я еще и почувствовала боль в моей левой ноге... То есть, я уже не думала об игре, я думала о стольких разных вещах. Но все равно старалась играть как можно лучше. Да, если честно, я очень счастлива, что вышла в финал.

Как я чувствую себя после помощи от физио? Надеюсь, что все хорошо. Когда побеждаешь, то с тобой всегда все в порядке. Но о ноге мне надо позаботиться, чтобы я была готова к завтрашнему матчу.

И знаете, что еще (обращается к Барбаре Шетт)? Вчера вы мне сказали больше улыбаться на корте. Когда я была впереди 4:3, я увидела, как вы в этом гейме следите за матчем. Я подумала об этом, мол, мне нужно немножко больше улыбаться. Это добавило мне какого-то дополнительного внутреннего позитива. Поэтому, я на самом деле благодарю за эти вчерашние слова (улыбается).

Почему я так аккуратно складываю свои полотенца? Или это от того, что я очень опрятная? Да нет, это от того, что я [делает жест «куку», крутит пальцем у виска]. Иногда это действительно опрятно, иногда – нет. Просто порой приятно, если вещи лежат там, где надо, и так, как надо. Это как будто добавляет немного дисциплины, как будто у тебя более ясная голова. Как бы там ни было, я хочу поблагодарить за невероятную поддержку, сегодня зрители были просто замечательными, я очень благодарна!»

В финале Ястремская сыграет против Екатерины Александровой. Старт встречи запланирован на субботу, 2 февраля.

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Даяна Ястремская Клара Таусон WTA Линц
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Nba37
Больше минусов, почему так мало залищук 
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-2
Nba37
Вот это и есть опасения, как там нога у Ястремской 
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-3
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