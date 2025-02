Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ

Антони Эланга в матче против «Брайтона» отдал три ассиста и стал третьим игроком в истории клуба по количеству результативных передач в Премьер-лиге (16).

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.

Больше ассистов в АПЛ за «Ноттингем Форест» имеют только Морган Гиббс-Уайт (22) и Иан Воан (27). Также Эланга стал вторым игроком в этом розыгрыше лиги, который оформил хет-трик из ассистов в одном матче (после Коула Палмера).

В текущей кампании Премьер-лиги шведский нападающий провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. «Ноттингем» находится на третьей позиции в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

