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  4. Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ
Англия
01 февраля 2025, 18:13 |
178
0

Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ

Только Антони и Палмер в этом сезоне АПЛ сделали хет-трик из ассистов

01 февраля 2025, 18:13 |
178
0
Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Эланга

Антони Эланга в матче против «Брайтона» отдал три ассиста и стал третьим игроком в истории клуба по количеству результативных передач в Премьер-лиге (16).

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.

Больше ассистов в АПЛ за «Ноттингем Форест» имеют только Морган Гиббс-Уайт (22) и Иан Воан (27). Также Эланга стал вторым игроком в этом розыгрыше лиги, который оформил хет-трик из ассистов в одном матче (после Коула Палмера).

В текущей кампании Премьер-лиги шведский нападающий провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. «Ноттингем» находится на третьей позиции в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Антони Эланга Морган Гиббс-Уайт Коул Палмер
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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