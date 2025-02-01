Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ
Только Антони и Палмер в этом сезоне АПЛ сделали хет-трик из ассистов
Антони Эланга в матче против «Брайтона» отдал три ассиста и стал третьим игроком в истории клуба по количеству результативных передач в Премьер-лиге (16).
1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:0.
Больше ассистов в АПЛ за «Ноттингем Форест» имеют только Морган Гиббс-Уайт (22) и Иан Воан (27). Также Эланга стал вторым игроком в этом розыгрыше лиги, который оформил хет-трик из ассистов в одном матче (после Коула Палмера).
В текущей кампании Премьер-лиги шведский нападающий провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. «Ноттингем» находится на третьей позиции в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).
Only Ian Woan (27) and Morgan Gibbs-White (22) have provided more Premier League assists for Nottingham Forest than Anthony Elanga (16).— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
Two fantastic deliveries today. 😍 pic.twitter.com/jKXgGrvh3a
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стороны продолжают вести переговоры о трансфере
Игрок дебютировал за Трабзонспор в игре против Кайсериспора