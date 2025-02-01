Стала известна оценка Сикана за дебют в Трабзонспоре. Сколько у Батагова?

1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором». Матч завершился в сухую ничью.

За гостей дебютировал форвард сборной Украины Даниил Сикан, который провел на поле 60 минут. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему оценку 6.4 балла. Куда выше было оценено выступление еще одного украинца – центрбек Арсений Батагов получил 7.9 баллов – вторая самая высокая оценка в матче.

Главным героем матча стал голкипер «Трабзонспора» Угурджан Чакир, который сумел сохранить ворота на замке получил 8.4 балла.

Оценки матча Кайсериспор – Трабзонспор от WhoScored