Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом

В 18:30 по Киеву на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне начнется поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Ньюкаслом» и лондонским «Арсеналом».

В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начнет украинский защитник Александр Зинченко.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место с 78 очками после 34 встреч. «Ньюкасл» идет следом: он – третий с 65 пунктами после 33 игр.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Gabriel fit to start

⚖️ Xhaka in the middle

🔙 Martinelli returns



Come on you Gunners! pic.twitter.com/Hp26NeWjLw