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  4. Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Англия
07 мая 2023, 18:06 | Обновлено 07 мая 2023, 19:10
463
9

Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом

Команды сыграют в 35-м туре чемпионата Англии

07 мая 2023, 18:06 | Обновлено 07 мая 2023, 19:10
463
9
Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В 18:30 по Киеву на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне начнется поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Ньюкаслом» и лондонским «Арсеналом».

В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начнет украинский защитник Александр Зинченко.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место с 78 очками после 34 встреч. «Ньюкасл» идет следом: он – третий с 65 пунктами после 33 игр.

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чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал Ньюкасл стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Maksimka
Щас накинуться на мене всі глори Зінченко, но висловлю свою думку. Всі провали в захисті з його зони, він всюди але не закриває свою позицію...Це постійно роблять різні його партнери. Захист це не його, і я думаю це послідній сезон в Арсеналі на цій позиції, полюбе в літаку вони придбають основного лівого захисника.
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0
avk2307
Ну вот скажите сколько должен был Арсенал забить?
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0
avk2307
При всем давлении Ньюкасла моменты у Арсенала получше.
Но Арсенал так сможет минут 70 к сожалению...
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0
avk2307
Вот так вот бывает 
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0
Валерий Самурайченко
Зина сто пудов привезёт 
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0
Умник
Жопа Арсеналу
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0
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