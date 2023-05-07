Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Команды сыграют в 35-м туре чемпионата Англии
В 18:30 по Киеву на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне начнется поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги между местным «Ньюкаслом» и лондонским «Арсеналом».
В стартовом составе «канониров» матч с первых минут начнет украинский защитник Александр Зинченко.
В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место с 78 очками после 34 встреч. «Ньюкасл» идет следом: он – третий с 65 пунктами после 33 игр.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 7, 2023
🧱 Gabriel fit to start
⚖️ Xhaka in the middle
🔙 Martinelli returns
Come on you Gunners! pic.twitter.com/Hp26NeWjLw
HOWAY NEWCASTLE! 👊#NEWARS pic.twitter.com/gogUEC8Bif— Newcastle United FC (@NUFC) May 7, 2023
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