Маркевич удивлен, что игроки из УПЛ стали хуже играть в сборной
Специалист надеялся на победу сине-желтых в Батуми
Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем поединке в Лиге наций по футболу между сборными Грузии и Украины, который завершился вничью - 1:1:
«Снова надежды отечественных поклонников футбола не оправдались. Я также склонялся к тому, что подопечные Сергея Реброва выиграют в Батуми. Даже погодные условия были нашим союзником, ведь тяжелый газон почти нивелировал преимущество грузин в технике. Однако в очередной раз возникли проблемы с созданием и, главное, реализацией голевых моментов. Хорошо, что помог автогол хозяев.
Не может не беспокоить, что рядом с нашими легионерами хуже начали играть и представляющие УПЛ футболисты.
Тем не менее, я продолжаю считать, что украинская сборная может играть лучше, а нынешние невзгоды, по-видимому, связаны с психологией. Но реалии таковы, что если 19 ноября не удастся одолеть в гостях албанцев, нас ждет Лига С и встречи с футбольными странами-карликами не избежать. Думайте».
Ранее мы сообщали, что появилось видео, как сборная Украины прибыла в Тирану, где проведет матч последнего, 6 тура Лиги наций против команды Албании.
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- відсутність чесної конкуренції в футболі (на всіх рівнях, навіть на рівні дітей та юнаків, погляньте на кумівство в U-19);
- відсутність творчої свободи;
- відсутність нормального розвитку футболістів;
- відсутність вільного руху футболістів на ринку.
Це все призвело до глибоких проблем, які за 1 сезон не вирішуються, бо цим проблемам по 20-30 років.
Маркевич інколи бачив ці проблеми (в Дніпрі), а інколи робив вигляд, що їх нема (в Металісті).
Але ж проблеми нікуди не зникали. Нам далеко до топів, не тому що в нас нема потенціалу (він завжди був та є), а тому що в реальності було зроблено мало чесної, творчої та важкої праці на усіх ланках футбольної системи від провінційних ДЮСШ до провідних фк.