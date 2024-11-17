Маркевич удивлен, что игроки из УПЛ стали хуже играть в сборной

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем поединке в Лиге наций по футболу между сборными Грузии и Украины, который завершился вничью - 1:1:

«Снова надежды отечественных поклонников футбола не оправдались. Я также склонялся к тому, что подопечные Сергея Реброва выиграют в Батуми. Даже погодные условия были нашим союзником, ведь тяжелый газон почти нивелировал преимущество грузин в технике. Однако в очередной раз возникли проблемы с созданием и, главное, реализацией голевых моментов. Хорошо, что помог автогол хозяев.

Не может не беспокоить, что рядом с нашими легионерами хуже начали играть и представляющие УПЛ футболисты.

Тем не менее, я продолжаю считать, что украинская сборная может играть лучше, а нынешние невзгоды, по-видимому, связаны с психологией. Но реалии таковы, что если 19 ноября не удастся одолеть в гостях албанцев, нас ждет Лига С и встречи с футбольными странами-карликами не избежать. Думайте».

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как сборная Украины прибыла в Тирану, где проведет матч последнего, 6 тура Лиги наций против команды Албании.