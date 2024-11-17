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Левый Берег
17.11.2024 14:00 – FT 1 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:30
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Полесье победило Левый Берег в контрольном матче

В международную паузу команды проводят товарищеские игры

17 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:30
300
0
Полесье победило Левый Берег в контрольном матче
ФК Полесье

17 ноября в Житомире состоялась товарищеская игра между местным «Полесьем» и киевским «Левым Берегом».

Хозяева поля открыли счет в первом тайме. На 24-й минуте отличился Лукас Тейлор.

В начале второго тайма игроки «Левого Берега» сравняли счет. Автором гола стал Олег Синица.

На 85-й минуте Богдан Леднев забил победный мяч для «Полесья». В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу житомирской команды.

К этому времени команды встречались между собой дважды. 17 февраля в товарищеской игре «Полесье» одержало победу со счетом 1:0. А в официальном матче Премьер-лиги поединок завершился нулевой ничьей.

Контрольный матч

«Полесье» – «Левый Берег» – 2:1 (1:0)

Голы: Тейлор (24), Леднев (85) - Синица (51)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Лукас Тейлор Богдан Леднев Олег Синица
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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