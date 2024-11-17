Полесье победило Левый Берег в контрольном матче
В международную паузу команды проводят товарищеские игры
17 ноября в Житомире состоялась товарищеская игра между местным «Полесьем» и киевским «Левым Берегом».
Хозяева поля открыли счет в первом тайме. На 24-й минуте отличился Лукас Тейлор.
В начале второго тайма игроки «Левого Берега» сравняли счет. Автором гола стал Олег Синица.
На 85-й минуте Богдан Леднев забил победный мяч для «Полесья». В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу житомирской команды.
К этому времени команды встречались между собой дважды. 17 февраля в товарищеской игре «Полесье» одержало победу со счетом 1:0. А в официальном матче Премьер-лиги поединок завершился нулевой ничьей.
Контрольный матч
«Полесье» – «Левый Берег» – 2:1 (1:0)
Голы: Тейлор (24), Леднев (85) - Синица (51)
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