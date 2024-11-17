Полесье победило Левый Берег в контрольном матче

17 ноября в Житомире состоялась товарищеская игра между местным «Полесьем» и киевским «Левым Берегом».

Хозяева поля открыли счет в первом тайме. На 24-й минуте отличился Лукас Тейлор.

В начале второго тайма игроки «Левого Берега» сравняли счет. Автором гола стал Олег Синица.

На 85-й минуте Богдан Леднев забил победный мяч для «Полесья». В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу житомирской команды.

К этому времени команды встречались между собой дважды. 17 февраля в товарищеской игре «Полесье» одержало победу со счетом 1:0. А в официальном матче Премьер-лиги поединок завершился нулевой ничьей.

Контрольный матч

«Полесье» – «Левый Берег» – 2:1 (1:0)

Голы: Тейлор (24), Леднев (85) - Синица (51)