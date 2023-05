Спаллетти отметился с Наполи историческим рекордом в Серии А

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти, который привел неаполитанцев к победе в чемпионате Италии сезона-2022/2023, стал самым возрастным тренером в истории, выигравшим Серию А.

На момент завоевания командой чемпионского титула Спаллетти исполнилось 64 года и 58 дней.

Напомним, «Наполи», сыграв 4 мая вничью 1:1 с «Удинезе», досрочно стал чемпионом Италии. Неаполитанцы не побеждали в национальном чемпионате с 1990 года.

64 & 58 - Luciano #Spalletti is the “oldest” manager to win the Scudetto in Serie A’s history (64 years and 58 days). Journey.#UdineseNapoli #SerieA pic.twitter.com/BD4zqeZp1P