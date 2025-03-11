Ямал – самый молодой игрок, который забил и ассистировал в одном матче ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал во встрече против «Бенфики» отметился забитым мячом и результативной передачей, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов по этому показателю (17 лет, 241 день).

11 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Барселона» и «Бенфика». Поединок завершился победой «каталонцев» со счетом 3:1.

До Ламина самым молодым игроком, оформившим гол + пас в одной игре Лиги чемпионов был Брель Эмболо (17 лет, 263 дня).

По итогам двух матчей (4:1) «Барселона» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.