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WTA
05 мая 2023, 01:59 | Обновлено 05 мая 2023, 02:38
233
0

Дерусификация от Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде

Иге осталось обыграть только Арину Соболенко

05 мая 2023, 01:59 | Обновлено 05 мая 2023, 02:38
233
0
Дерусификация от Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек деклассировала теннисистку без флага Веронику Кудерметову. К слову, для польки это уже вторая победа над представительницей страны 404 на тысячнике в столице Испании. В 1/8 финала она обыграла Екатерину Александрову.

В финале Свентек встретится с Ариной Соболенко, которая обыграла Марию Саккари.

Интересно, что двумя неделями ранее девушки уже играли между собой в финале соревнований в Штутгарте. Тогда в двух сетах выиграла Ига.

Мадрид. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Вероника Кудерметова [12] – 6:1, 6:1

Арина Соболенко [2] – Мария Саккари [9] – 6:4, 6:1

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WTA Мадрид Вероника Кудерметова Ига Свёнтек Мария Саккари Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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