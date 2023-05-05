Дерусификация от Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде

Состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свёнтек деклассировала теннисистку без флага Веронику Кудерметову. К слову, для польки это уже вторая победа над представительницей страны 404 на тысячнике в столице Испании. В 1/8 финала она обыграла Екатерину Александрову.

В финале Свентек встретится с Ариной Соболенко, которая обыграла Марию Саккари.

Интересно, что двумя неделями ранее девушки уже играли между собой в финале соревнований в Штутгарте. Тогда в двух сетах выиграла Ига.

Мадрид. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Вероника Кудерметова [12] – 6:1, 6:1

Арина Соболенко [2] – Мария Саккари [9] – 6:4, 6:1