Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
WTA
23 апреля 2023, 16:02 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:34
988
6

Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира успешно защитила титул на соревнованиях в Германии

23 апреля 2023, 16:02 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:34
988
6
Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В матче за титул полька разобралась со второй сеяной Ариной Соболенко.

Штутгарт. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:3, 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток и пятая победа польки. Свёнтек выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она взяла титул в Дохе.

В прошлом году в финале в Штутгарте встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.

По теме:
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Повторение прошлогоднего финала. Определены финалистки в Штутгарте
Камбек Свентек. Определены полуфиналистки на турнире WTA 500 в Штутгарте
WTA Штутгарт Арина Соболенко Ига Свёнтек WTA Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Бокс | 22 апреля 2023, 23:35 13
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде

В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере

ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
Бокс | 23 апреля 2023, 08:00 0
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»

В Лас-Вегасе Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде

На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
Футбол | 22.04.2023, 22:08
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
Теннис | 22.04.2023, 19:06
Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Футбол | 23.04.2023, 13:13
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Городищев
Іга - Супер !! .. Дай Бог без травм і далі !!
Ответить
+10
александр сашко
Браво Іга! Без жодних натяків на зірковість - врівноваженна, чемна, Іга - справжня ПЕРША ЛЕДІ тенісу. Заздрю полякам...
Ответить
+7
GloryUkraine
 Добро завжли маж перемагати зло.
Молодець Іга.
🇵🇱❤🇺🇦💪👍
Ответить
+7
Sashamar
Все ж не може Іга одна постійно нищити цю тварюку безпрапорну. Потрібно вже власними силами
Ответить
+7
Serhiy (Миколаїв)
👏👏👏
Ответить
+5
Макс Максов
Молодець Іга, покарала вусату картоплю!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
22.04.2023, 22:11 1
Хоккей
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
22.04.2023, 09:04 24
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 18
Футбол
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
22.04.2023, 08:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности