Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Первая ракетка мира успешно защитила титул на соревнованиях в Германии
Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
В матче за титул полька разобралась со второй сеяной Ариной Соболенко.
Штутгарт. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:3, 6:4
Это была седьмая встреча теннисисток и пятая победа польки. Свёнтек выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она взяла титул в Дохе.
В прошлом году в финале в Штутгарте встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.
BACK-TO-BACK IN STUTTGART 🚗🏆🚙— wta (@WTA) April 23, 2023
World No.1 @iga_swiatek defends her #PorscheTennis title with a 6-3, 6-4 victory over Sabalenka, clinching a 13th trophy on the Hologic WTA Tour! pic.twitter.com/elTvJdvB2h
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере
В Лас-Вегасе Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Молодець Іга.
🇵🇱❤🇺🇦💪👍