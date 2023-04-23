Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В матче за титул полька разобралась со второй сеяной Ариной Соболенко.

Штутгарт. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:3, 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток и пятая победа польки. Свёнтек выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она взяла титул в Дохе.

В прошлом году в финале в Штутгарте встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.