Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выиграла финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В матче за титул полька разобралась со второй сеяной Ариной Соболенко.

Штутгарт. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:3, 6:4

Это была седьмая встреча теннисисток и пятая победа польки. Свёнтек выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она взяла титул в Дохе.

В прошлом году в финале в Штутгарте встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.

BACK-TO-BACK IN STUTTGART 🚗🏆🚙



World No.1 @iga_swiatek defends her #PorscheTennis title with a 6-3, 6-4 victory over Sabalenka, clinching a 13th trophy on the Hologic WTA Tour! pic.twitter.com/elTvJdvB2h