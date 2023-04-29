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Чемпионат Англии
Брайтон
29.04.2023 17:00 – FT 6 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
29 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:03
1137
3

АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков

Состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу

29 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 29 апреля 2023, 19:03
1137
3
АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В субботу, 29 апреля, состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В лондонском дерби между клубами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» было забито 7 голов. Победу со счетом 4:3 праздновали «орлы».

«Брайтон» под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби уничтожил «Вулверхэмптон». Еще в первом тайме «чайки» 4 раза поразили ворота «волков». Дублями в этом поединке отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брентфорд» на своем поле вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингемом Форест». До 82-й минуты хозяева проигрывали 0:1, однако голы Айвана Тоуни и Да Силвы в конце встречи принесли 3 очка команде.

Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур. 29 апреля

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3
Голы: Айю, 15, Заа, 20, Шлюпп, 30, Эзе, 66 (пен.) – Соучек, 9, Антонио, 35, Агуэрд, 72

Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0
Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48

Брентфорд – Ноттингем – 2:1
Голы: Тоуни, 82, Да Силва, 90+4 – Данило, 45+1

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Роберто Де Дзерби Дэнни Уэлбек Айван Тоуни чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Вест Хэм Брайтон Вулверхэмптон Брентфорд Ноттингем Форест
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Old T
Теперь Брайтон обыграет дома МЮ и Ливер позади.   А потом обойдут и остальных за счёт  пропущенного матча. И - 6!
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+1
umnuy2
де дзерби топ!
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