АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков
Состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу
В субботу, 29 апреля, состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
В лондонском дерби между клубами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» было забито 7 голов. Победу со счетом 4:3 праздновали «орлы».
«Брайтон» под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби уничтожил «Вулверхэмптон». Еще в первом тайме «чайки» 4 раза поразили ворота «волков». Дублями в этом поединке отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.
«Брентфорд» на своем поле вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингемом Форест». До 82-й минуты хозяева проигрывали 0:1, однако голы Айвана Тоуни и Да Силвы в конце встречи принесли 3 очка команде.
Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур. 29 апреля
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3
Голы: Айю, 15, Заа, 20, Шлюпп, 30, Эзе, 66 (пен.) – Соучек, 9, Антонио, 35, Агуэрд, 72
Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0
Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48
Брентфорд – Ноттингем – 2:1
Голы: Тоуни, 82, Да Силва, 90+4 – Данило, 45+1
GET IN THERE 🤩 #CPFC | #CRYWHU pic.twitter.com/UZZJRv9PLF— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 29, 2023
FT: AN INCREDIBLE ALBION WIN! 🔥— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 29, 2023
[6-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/6kAQ6m3OIA
EaSy PlAcE tO cOmE tO pic.twitter.com/wVyHuBGG5X— Brentford FC (@BrentfordFC) April 29, 2023
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