АПЛ. Голевая феерия в лондонском дерби, чайки Де Дзерби заклевали волков

В субботу, 29 апреля, состоялись 3 матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В лондонском дерби между клубами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» было забито 7 голов. Победу со счетом 4:3 праздновали «орлы».

«Брайтон» под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби уничтожил «Вулверхэмптон». Еще в первом тайме «чайки» 4 раза поразили ворота «волков». Дублями в этом поединке отметились Дениз Ундав, Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брентфорд» на своем поле вырвал победу со счетом 2:1 над «Ноттингемом Форест». До 82-й минуты хозяева проигрывали 0:1, однако голы Айвана Тоуни и Да Силвы в конце встречи принесли 3 очка команде.

Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур. 29 апреля

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3

Голы: Айю, 15, Заа, 20, Шлюпп, 30, Эзе, 66 (пен.) – Соучек, 9, Антонио, 35, Агуэрд, 72

Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0

Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48

Брентфорд – Ноттингем – 2:1

Голы: Тоуни, 82, Да Силва, 90+4 – Данило, 45+1

