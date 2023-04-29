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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
29.04.2023 14:30 – FT 4 : 3
Вест Хэм
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Англия
29 апреля 2023, 23:08 |
88
0

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3. Огненное лондонское дерби. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ

29 апреля 2023, 23:08 |
88
0
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3. Огненное лондонское дерби. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «орлов».

Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур. 29 апреля

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3

Голы: Айю, 15, Заа, 20, Шлюпп, 30, Эзе, 66 (пен.) – Соучек, 9, Антонио, 35, Агуэрд, 72

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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