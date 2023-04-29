В субботу, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «орлов».

Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур. 29 апреля

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3



Голы: Айю, 15, Заа, 20, Шлюпп, 30, Эзе, 66 (пен.) – Соучек, 9, Антонио, 35, Агуэрд, 72