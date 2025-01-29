Что скажет Шахтер. Стало известно, сколько Вест Хэм хочет за бразильца
Клуб хочет отбить большую часть суммы трансфера Гильерме
По информации британских СМИ, Вест Хэм имеет предложения по вингеру Луису Гильерме не только от Шахтера, но и со стороны ряда клубов Саудовской Аравии.
Сообщалось, что украинский клуб сделал предложение в размере 12-15 миллионов евро, однако лондонский клуб не планирует отпускать 18-летнего игрока за такие деньги.
Несмотря на то, что Гильерме почти не играет и ни разу в сезоне не выходил в стартовом составе, Вест Хэм намерен получить больше 20 миллионов евро и отбить большую часть суммы, которая была заплачена Палмейрасу летом 2024 года (24 миллиона).
Известно, что Шахтер ищет игроков в атаку после трансфера Даниила Сикана и возможного перехода Александра Зубкова.
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