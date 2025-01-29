Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что скажет Шахтер. Стало известно, сколько Вест Хэм хочет за бразильца
Англия
29 января 2025, 16:29 | Обновлено 29 января 2025, 16:30
1439
5

Что скажет Шахтер. Стало известно, сколько Вест Хэм хочет за бразильца

Клуб хочет отбить большую часть суммы трансфера Гильерме

29 января 2025, 16:29 | Обновлено 29 января 2025, 16:30
1439
5
Что скажет Шахтер. Стало известно, сколько Вест Хэм хочет за бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

По информации британских СМИ, Вест Хэм имеет предложения по вингеру Луису Гильерме не только от Шахтера, но и со стороны ряда клубов Саудовской Аравии.

Сообщалось, что украинский клуб сделал предложение в размере 12-15 миллионов евро, однако лондонский клуб не планирует отпускать 18-летнего игрока за такие деньги.

Несмотря на то, что Гильерме почти не играет и ни разу в сезоне не выходил в стартовом составе, Вест Хэм намерен получить больше 20 миллионов евро и отбить большую часть суммы, которая была заплачена Палмейрасу летом 2024 года (24 миллиона).

Известно, что Шахтер ищет игроков в атаку после трансфера Даниила Сикана и возможного перехода Александра Зубкова.

По теме:
Ворскла проявляет интерес к двум латиноамериканцам
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Луис Гильерме Шахтер Донецк Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
Футбол | 28 января 2025, 21:41 1
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность

Ламин Ямал выбился в звезды с самых низов

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29 января 2025, 08:26 2
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге

Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Футбол | 29.01.2025, 11:13
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Источник: Бущан подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Бокс | 29.01.2025, 07:50
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом
Футбол | 29.01.2025, 16:18
Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом
Стал известен срок контракта Бущана с Аль-Шабабом
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрий Щербань
Шахтарю бразильця з Европи ніхто дешево не продасть,вони його самі купували за великі гроші і не вгадали ,краще брати з Бразилії,там можно купити за 10-15 лямів більш менш адекватна,а Вест Хем купив за 24 ляма,а тепер Шахтар у них хоче його купити за 15 ,нема дурних
Ответить
0
Alex
Зачем такие деньги платить если с ЛЧ вылетели . Он разницу в команде не сыграет  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Artem_Ponomar
ого, претендувати на гравця апл це сильно, тільки тут питання хто захоче змінити апл на упл)
Ответить
-2
Дыряво с пердя🤣
15 млн и не копейки больше☝️
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 7
Футбол
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
28.01.2025, 12:47
Футбол
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 26
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 11
Бокс
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем