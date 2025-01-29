Что скажет Шахтер. Стало известно, сколько Вест Хэм хочет за бразильца

По информации британских СМИ, Вест Хэм имеет предложения по вингеру Луису Гильерме не только от Шахтера, но и со стороны ряда клубов Саудовской Аравии.

Сообщалось, что украинский клуб сделал предложение в размере 12-15 миллионов евро, однако лондонский клуб не планирует отпускать 18-летнего игрока за такие деньги.

Несмотря на то, что Гильерме почти не играет и ни разу в сезоне не выходил в стартовом составе, Вест Хэм намерен получить больше 20 миллионов евро и отбить большую часть суммы, которая была заплачена Палмейрасу летом 2024 года (24 миллиона).

Известно, что Шахтер ищет игроков в атаку после трансфера Даниила Сикана и возможного перехода Александра Зубкова.