22 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» играет против «Шеффилд Юнайтед».

Начало поединка в Лондоне на «Уэмбли» запланировано на 18:45 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Jebbison & Ndiaye lead the line. 👊



Here is your Sheffield United starting XI for today's FA Cup Semi Final. pic.twitter.com/mfs9G0j5mJ