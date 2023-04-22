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Кубок Англии
Манчестер Сити
22.04.2023 18:45 – FT 3 : 0
Шеффилд Юнайтед
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Англия
22 апреля 2023, 20:38 |
440
0

Хет-трик Мареза. Манчестер Сити легко вышел в финал Кубка Англии

Ожидаемая победа фаворита

22 апреля 2023, 20:38 |
440
0
Хет-трик Мареза. Манчестер Сити легко вышел в финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сыграл против «Шеффилд Юнайтед», который близок к тому, чтобы из Чемпионшипа выйти в АПЛ.

Борьбы на поле не получилось, так как силами Рияда Мареза, который оформил хет-трик, команда Хосепа Гвардиолы спокойно прошла в финал.

В другом полуфинале сыграют МЮ и «Брайтон».

Кубок Англии. Полуфинал

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Марез, 43 (с пен), 61, 66

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Аканджи, Ляпорт, Серхи, Гюндоган (Филлипс, 75), Бернарду (Льюис, 82), Марез, Грилиш (Палмер, 66), Альварес, Холанд (Фоден, 67)

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм, Бэдлок (Богл, 76), Анел (Кулибали, 76), Иган, Робинсон, Лоу, Флек (Шарп, 68), Норвуд, Берге, Джеббисон (Макберн, 58), Ндиайе

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Источник Sport.ua
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