Хет-трик Мареза. Манчестер Сити легко вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сыграл против «Шеффилд Юнайтед», который близок к тому, чтобы из Чемпионшипа выйти в АПЛ.

Борьбы на поле не получилось, так как силами Рияда Мареза, который оформил хет-трик, команда Хосепа Гвардиолы спокойно прошла в финал.

В другом полуфинале сыграют МЮ и «Брайтон».

Кубок Англии. Полуфинал

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Марез, 43 (с пен), 61, 66

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Аканджи, Ляпорт, Серхи, Гюндоган (Филлипс, 75), Бернарду (Льюис, 82), Марез, Грилиш (Палмер, 66), Альварес, Холанд (Фоден, 67)

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм, Бэдлок (Богл, 76), Анел (Кулибали, 76), Иган, Робинсон, Лоу, Флек (Шарп, 68), Норвуд, Берге, Джеббисон (Макберн, 58), Ндиайе