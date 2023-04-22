Хет-трик Мареза. Манчестер Сити легко вышел в финал Кубка Англии
Ожидаемая победа фаворита
«Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сыграл против «Шеффилд Юнайтед», который близок к тому, чтобы из Чемпионшипа выйти в АПЛ.
Борьбы на поле не получилось, так как силами Рияда Мареза, который оформил хет-трик, команда Хосепа Гвардиолы спокойно прошла в финал.
В другом полуфинале сыграют МЮ и «Брайтон».
Кубок Англии. Полуфинал
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Марез, 43 (с пен), 61, 66
Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Аканджи, Ляпорт, Серхи, Гюндоган (Филлипс, 75), Бернарду (Льюис, 82), Марез, Грилиш (Палмер, 66), Альварес, Холанд (Фоден, 67)
Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм, Бэдлок (Богл, 76), Анел (Кулибали, 76), Иган, Робинсон, Лоу, Флек (Шарп, 68), Норвуд, Берге, Джеббисон (Макберн, 58), Ндиайе
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