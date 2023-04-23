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  4. Ман Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0. Хет-трик Мареза. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Манчестер Сити
22.04.2023 18:45 – FT 3 : 0
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:50
64
0

Ман Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0. Хет-трик Мареза. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Англии

23 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:50
64
0
Ман Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0. Хет-трик Мареза. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля на «Уэмбли» в Лондоне состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

⚽️ Хет-трик оформил алжирский форвард Рияд Марез.

В другом полуфинале 23 апреля сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии, 1/2 финала, 22 апреля

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Марез, 43 (пен), 61, 66.

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити Рияд Марез видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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