Кубок Англии
22.04.2023 18:45 – FT 3 : 0
Англия23 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:50
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Ман Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0. Хет-трик Мареза. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Англии
23 апреля 2023, 01:23 | Обновлено 23 апреля 2023, 01:50
64
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22 апреля на «Уэмбли» в Лондоне состоялся матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
⚽️ Хет-трик оформил алжирский форвард Рияд Марез.
В другом полуфинале 23 апреля сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии, 1/2 финала, 22 апреля
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0
Голы: Марез, 43 (пен), 61, 66.
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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