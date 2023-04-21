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  4. ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Англия
21 апреля 2023, 23:25 |
2636
10

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч

21 апреля 2023, 23:25 |
2636
10
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон».

Украинский футболист лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды. Для украинца этот матч стал 100-м в АПЛ.

За первые 14 минут «канониры» пропустили дважды. Отличились Карлос Алькарас и Тео Уолкотт.

После второго пропущенного гола Зинченко собрал своих партнеров и начал мотивировать, заводить их. Это принесло свои плоды – через 6 минут Габриєл Мартинелли сократил отставание «Арсенала».

На 60-й минуте встречи счет в матче «Арсенал» – «Саутгемптон» 2:1 в пользу «святых».

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Nick.Grabowski
Артета замінив Зінченко. Абсолютно правильне рішення, на мою думку.
Справжнього лідера команди при такому рахунку (1-3 в грі з аутсайдером) не міняють. 
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+6
Nick.Grabowski
Вже 1-3. Зінченко ще той "капітан-заводіла". 
Якщо Зінченко - лідер клубу, то в Арсенала та Артети - проблеми. 
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+5
Иван Родионов
втратив ігрока на кутовому, отримали гол, "завів" ...
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+2
EGOS
..заводив, заводив, а потім підійшов едегор і сказав - зіна, не песди багато, краще там, на своєму фланзі краще захист тримай!! і був правий, як бачимо...
не будьте клоунами спорт уа, не пишіть те, чого нема...зінченко - нестабільний посередній гравець, не ліпіть з нього суперстара...у моєму розумінні, це в якійсь мірі суміш коноплянки і тимощука...не фонтан ні як людина, ні як професіонал...імхо
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+1
Михайло Брижак
Ну что когда  настоящего капитана убрали с поля, то и от позора ушли 
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+1
Александр Толстых
Ну а пользы от того,что Сашко пытался завести команду, никакой, вообще.В последнее время много стал ошибаться,недорабатывать.Надо бы Зине в запасе посидеть,подумать о своих ошибках да поменьше говорить и больше делать полезного на футбольном поле,а Тирни пускай поиграет.Шотландец довольно таки неплохо играет , Меньше говорит и больше делает.Выпускать Зину после травмы сразу в основу-ошибка тренера.
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0
barca_messi
Зіна, коли заводив, то напевне таймер встановив))
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0
Sukiyaki
Просрати на своєму полі.
Безнадійному аутсайдеру.
3 місце буде за щастя
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0
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