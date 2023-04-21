ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч
В пятницу, 21 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон».
Украинский футболист лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды. Для украинца этот матч стал 100-м в АПЛ.
За первые 14 минут «канониры» пропустили дважды. Отличились Карлос Алькарас и Тео Уолкотт.
После второго пропущенного гола Зинченко собрал своих партнеров и начал мотивировать, заводить их. Это принесло свои плоды – через 6 минут Габриєл Мартинелли сократил отставание «Арсенала».
На 60-й минуте встречи счет в матче «Арсенал» – «Саутгемптон» 2:1 в пользу «святых».
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
This guy is a joke I can't wait for him to cry. In other words...— Ambassador Alli production 📷 🎥 (@Adebayo54565860) April 21, 2023
Arsenal were two goals down and Zinchenko called a meeting and now they have pull one back.
This things Messi can never do!
Arsenal Ramsdale Zinchenko #ARSSOU shank Erik Ten Hag Messi Hakim Arteta Asake Opay pic.twitter.com/TwuIhHck8A
Oleksandr Zinchenko called a team meeting 🚨 pic.twitter.com/7z2lly5S2Z— GOAL (@goal) April 21, 2023
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Справжнього лідера команди при такому рахунку (1-3 в грі з аутсайдером) не міняють.
Якщо Зінченко - лідер клубу, то в Арсенала та Артети - проблеми.
не будьте клоунами спорт уа, не пишіть те, чого нема...зінченко - нестабільний посередній гравець, не ліпіть з нього суперстара...у моєму розумінні, це в якійсь мірі суміш коноплянки і тимощука...не фонтан ні як людина, ні як професіонал...імхо
Безнадійному аутсайдеру.
3 місце буде за щастя