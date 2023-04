В пятницу, 21 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон».

Украинский футболист лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды. Для украинца этот матч стал 100-м в АПЛ.

За первые 14 минут «канониры» пропустили дважды. Отличились Карлос Алькарас и Тео Уолкотт.

После второго пропущенного гола Зинченко собрал своих партнеров и начал мотивировать, заводить их. Это принесло свои плоды – через 6 минут Габриєл Мартинелли сократил отставание «Арсенала».

На 60-й минуте встречи счет в матче «Арсенал» – «Саутгемптон» 2:1 в пользу «святых».

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

This guy is a joke I can't wait for him to cry. In other words...

Arsenal were two goals down and Zinchenko called a meeting and now they have pull one back.



This things Messi can never do!

Arsenal Ramsdale Zinchenko #ARSSOU shank Erik Ten Hag Messi Hakim Arteta Asake Opay pic.twitter.com/TwuIhHck8A