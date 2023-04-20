Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде
Элина в восьмой раз сыграет на Открытом чемпионате Испании
28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.
Ранее сообщалось, что Элина в первую неделю мая запланировала выступление на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
На этой неделе Свитолина играла на соревнованиях ITF W100 в Оэйраше, но проиграла в первом круге.
Отметим, что турнир в Мадриде – один из наименее успешных для украинки. Она играла там 7 раз, но лишь трижды сумела дойти до второго круга.
And these are the remaining wild cards for the @WTA main draw at the #MMOPEN— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 20, 2023
▪️ Elina Svitolina
▪️ Alexandra Eala
▪️ Camila Osorio
▪️ Mirra Andreeva pic.twitter.com/VJH9ZvSrga
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Слобожанская команда повторила достижение «Будивельника»
Звездный испанец записал видеообращение