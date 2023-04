Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Ранее сообщалось, что Элина в первую неделю мая запланировала выступление на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

На этой неделе Свитолина играла на соревнованиях ITF W100 в Оэйраше, но проиграла в первом круге.

Отметим, что турнир в Мадриде – один из наименее успешных для украинки. Она играла там 7 раз, но лишь трижды сумела дойти до второго круга.

And these are the remaining wild cards for the @WTA main draw at the #MMOPEN



▪️ Elina Svitolina

▪️ Alexandra Eala

▪️ Camila Osorio

▪️ Mirra Andreeva pic.twitter.com/VJH9ZvSrga