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WTA
20 апреля 2023, 16:08 |
877
0

Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде

Элина в восьмой раз сыграет на Открытом чемпионате Испании

20 апреля 2023, 16:08 |
877
0
Свитолина получила уайлд-кард на престижный грунтовый турнир в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Ранее сообщалось, что Элина в первую неделю мая запланировала выступление на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

На этой неделе Свитолина играла на соревнованиях ITF W100 в Оэйраше, но проиграла в первом круге.

Отметим, что турнир в Мадриде – один из наименее успешных для украинки. Она играла там 7 раз, но лишь трижды сумела дойти до второго круга.

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Элина Свитолина WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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