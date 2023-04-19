Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Экс-третья ракетка мира в трех сетах уступила первой ракетке Дании
Экс-лидер украинского женского тенниса и бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина завершила борьбу на грунтовом 100-тысячнике в Оэйраше (Португалия).
В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах проиграла Кларе Таусон (Дания, WTA 132).
ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/16 финала
Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 7:6(3), 6:4
Во втором сете при счете 5:4 в свою пользу Элина не реализовала матчбол на приеме.
Это была первая встреча девушек.
В следующем раунде турнира в Оэйраше Таусон сыграет с Марго Рувруа из Франции, которая сенсационно прошла Линду Носкову на отказе.
Для Свитолиной соревнования в Оэйраше стал третьими после возвращения из декрета. Сейчас на ее счету 1 победа в 4 играх.
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