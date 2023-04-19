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  4. Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
ITF
19 апреля 2023, 14:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 15:06
1466
8

Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол

Экс-третья ракетка мира в трех сетах уступила первой ракетке Дании

19 апреля 2023, 14:38 | Обновлено 19 апреля 2023, 15:06
1466
8
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
WTA. Элина Свитолина

Экс-лидер украинского женского тенниса и бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина завершила борьбу на грунтовом 100-тысячнике в Оэйраше (Португалия).

В 1/16 финала соревнований украинка в трех сетах проиграла Кларе Таусон (Дания, WTA 132).

ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 7:6(3), 6:4

Во втором сете при счете 5:4 в свою пользу Элина не реализовала матчбол на приеме.

Это была первая встреча девушек.

В следующем раунде турнира в Оэйраше Таусон сыграет с Марго Рувруа из Франции, которая сенсационно прошла Линду Носкову на отказе.

Для Свитолиной соревнования в Оэйраше стал третьими после возвращения из декрета. Сейчас на ее счету 1 победа в 4 играх.

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Элина Свитолина Клара Таусон ITF Оэйраш
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Vlad Ltava
Результат очікуваний . Фізика слабенька ось і вся причина програшів .
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+2
Всеволод Иващенко
Просто довго з таким діамантом важким дуже важко і бігати, і подавати. Спочатку попробуйте з такою каменюкою побігати, а потім кажіть
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0
introvert
Нереалізований матчпойнт, повна анігіляція тенісних навичок на тайбрейку, безнадійний третій сет... Десь ми це все вже бачили. Така собі дидактична вправа для дітей, простенька задачка на спостережливість: подивись матчі Даяни та Еліни та знайди десять відмінностей. В зачісці там, в кольорі спіднички... бо в більш важливих для тенісу речах ніякої різниці точно не помітиш.
Так, Еліна в процесі повернення, далекоглядні висновки робити все ще недоречно... Та все одно чомусь сумно.
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-1
Павло Бубенко
Проблеми Еліни лежать у площині фізичній неготовності до трьохсетових поєдинків! Ну і з цього випливає ще одна - накидка мячиків суперницям прямо по центру корта, розводок по кутах практично нема, і тому фізично більш виносливі суперниці просто дотискають її своєю "фізикою". Це є очевидним з усіх чотирьох турнірів, у яких Світоліна брала участь після повернення на корт!
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-3
Stanislav Matusevych
Ще кілька таких результатів, і в Еліни закономірно з'явиться питання, чи варто всерйоз повертатися в Тур. Хтозна, що вона вирішить, і яка тут взагалі правильна відповідь.
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-5
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