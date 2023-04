Оглашены номинанты на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз презентовал претендентов на лучший гол ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Борьба за признание развернется между Николо Бареллой и Лаутаро Мартинесом из «Интера», которые стали авторами отличных голов прямыми ударами со средней дистанции, а также Оливье Жиру из «Милана» и Родриго из «Реала», которые поставили точку в слаженных действиях своих команд.

Напомним, в ответных встречах 1/4 финала Лиги чемпионов вничью 1:1 сыграли «Бавария» и «Манчестер Сити», а также «Наполи» и «Милан», со счетом 3:3 разошлись «Интер» и «Бенфика», а «Реал» обыграл «Челси» – 2:0.

Ранее сообщалось, что названы претенденты на титул игрока недели в Лиге чемпионов.

Barella, Giroud, Correa, Rodrygo...



