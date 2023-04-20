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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 02:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 02:15
118
1

Сплошь полуфиналисты. Названы претенденты на титул игрока недели в ЛЧ

Представителей делегировали «Милан», «Манчестер Сити», «Реал» и «Интер»

20 апреля 2023, 02:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 02:15
118
1
Сплошь полуфиналисты. Названы претенденты на титул игрока недели в ЛЧ
УЕФА

Европейский футбольный союз начал голосование по определению лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоялись 18 и 19 апреля.

В них, напомним, «Наполи» и «Милан», а также «Бавария» и «Манчестер Сити», сыграли вничью 1:1, «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0, а «Интер» и «Бенфика» разошлись миром 3:3. Участниками полуфинала стали «Милан», «Манчестер Сити», «Реал» и «Интер».

На признание лучшим игроком недели в Лиге чемпионов претендуют Федерико Вальверде из «Реала», Рафаэл Леау из «Милана», Лаутаро Мартинес из «Интера» и Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».

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Источник УЕФА
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Nick.Grabowski
Мілан. Дабл Мілано. Браво. 
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