Сплошь полуфиналисты. Названы претенденты на титул игрока недели в ЛЧ

Европейский футбольный союз начал голосование по определению лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоялись 18 и 19 апреля.

В них, напомним, «Наполи» и «Милан», а также «Бавария» и «Манчестер Сити», сыграли вничью 1:1, «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0, а «Интер» и «Бенфика» разошлись миром 3:3. Участниками полуфинала стали «Милан», «Манчестер Сити», «Реал» и «Интер».

На признание лучшим игроком недели в Лиге чемпионов претендуют Федерико Вальверде из «Реала», Рафаэл Леау из «Милана», Лаутаро Мартинес из «Интера» и Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».

