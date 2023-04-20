Проходит дальше Интер Милан
19.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 3
Лига чемпионов20 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:41
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Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча
Битва за выход в полуфинал Лиги чемпионов
20 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:41
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В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» команды сыграли 3:3 и по сумме двух матчей (5:3) итальянская команда вышла в полуфинал.
Интер - Бенфика 3:3 (обзор матча)
Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы
Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса
Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро
Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа
Интер - Бенфика 3:2. Гол Силвы
Интер - Бенфика 3:3. Гол Муса
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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