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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:41
1205
0

Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча

Битва за выход в полуфинал Лиги чемпионов

20 апреля 2023, 00:12 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:41
1205
0
Интер – Бенфика – 3:3. Итальянская команда вышла в полуфинал. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» команды сыграли 3:3 и по сумме двух матчей (5:3) итальянская команда вышла в полуфинал.

Интер - Бенфика 3:3 (обзор матча)

Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы

Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса

Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро

Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа

Интер - Бенфика 3:2. Гол Силвы

Интер - Бенфика 3:3. Гол Муса

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Бенфика).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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