В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» команды сыграли 3:3 и по сумме двух матчей (5:3) итальянская команда вышла в полуфинал.

Интер - Бенфика 3:3 (обзор матча)

Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы

Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса

Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро

Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа

Интер - Бенфика 3:2. Гол Силвы

Интер - Бенфика 3:3. Гол Муса