Симоне ИНДЗАГИ: «Полуфинал был для нас мечтой»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от попадания подопечных в топ-4 нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. «Нерадзурри», напомним, в ответной игре 1/4 финала на своем поле сыграли вничью 3:3 с «Бенфикой». В первой встрече команд в Лиссабоне со счетом 2:0 победил «Интер».

«Мы невероятно счастливы. Для всех в «Интере» это был важный вечер, мы провели два отличных матча с хорошим, сильным соперником. Они проиграли лишь дважды за восемь месяцев до встречи с нами. Полуфинал был для нас мечтой, но сейчас мы тут и сыграем как следует», – признался Индзаги.

В полуфинале Лиги чемпионов-2022/2023 «Интер» выяснит отношения с «Миланом». Оба итальянских клуба предстоящими поединками перепишут историю личных взаимоотношений.