Интер Милан

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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:11
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Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 01:11
30
0
Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Бенфикой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Интер

Клуб именно в Лиге чемпионов мощно ответил на все слухи о том, что ищут нового наставника, желая сменить Симоне Индзаги. Да, не все получается, мягко говоря, в Серии А. Там было полно осечек, причем иногда еще и откровенно не везло. Достаточно посмотреть, какой случайный мяч отобрал победу над Салернитаной! В итоге к поединку с Бенфикой подошли на фоне серии из 6 матчей без побед, пусть при этом 0:0 с Порту позволили преодолеть раунд 1/8 Лиги чемпионов, да и выездные 1:1 в первом полуфинале кубка, на поле Ювентуса, тоже можно заносить в актив. Тем неожиданнее было то, как гроссмейстерски, 2:0, получилось выиграть в Португалии. Теперь можно даже минимально проигрывать дома, и очевидно, что клуб будет играть по счету.

Бенфика

Команда проводила поистине великолепный сезон. Были, конечно, и раньше осечки, типа предновогодних 0:3 с Брагой, что стало первым поражением во всех турнирах в этом футбольном году. Или вылет из кубка после пенальти, после неудачи с теми же архиепископами. Но к апрелю орлы подошли в отличной форме... И тут вдруг получили сразу несколько очень болезненных поражений. И если 1:2 на Да Луш с Порту вряд ли серьезно скажутся в турнирном плане, все-таки отрыв в Примейре значителен, то в Лиге чемпионов теперь нужно сделать настоящее чудо. Даже для того, чтобы просто перевести поединок в овертайм, нужно будет выиграть в Милане 2:0. С другой стороны, португальцы впервые допустили осечку в розыгрыше, а до этого побеждали не только у Маккаби с Брюгге (в 1/8 финала), но и, на групповом этапе, у Ювентуса. Так что не стоит уже списывать парней Рогера Шмидта со счетов.

Статистика личных встреч

В 2004-м году, в Кубке УЕФА, тоже сильнее был Интер. Но тогда он на выезде ограничился нулевой ничьей, выиграв дома 4:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Интера неплохие шансы выиграть и ответный поединок. Но он прагматично сыграет по счету, так что ждем тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,89.

19 апреля, среда

«Интер» – «Бенфика»
Милан. «Джузеппе Меацца». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
ИНТЕР – БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дель Серро (Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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