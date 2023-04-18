Интер Милан

В среду, 19 апреля, миланский «Интер» и лиссабонская «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

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В первом матче четвертьфинальной стадии, состоявшемся в Лиссабоне, «Интер» выиграл со счетом 2:0. Итальянская команда выглядела очень уверенно и не позволила хозяевам, которые в течение сезона достаточно эффективно действуют в атаке, почти ничего создать у своих ворот.

Обе команды проиграли с одинаковым счетом 0:1 в матчах внутренних чемпионатов, состоявшихся 15 апреля. «Интер» на своем поле уступил идущей 13-й «Монце», а «Бенфика» – «Шавешу», который благодаря этой победе поднялся на 10 строчку в таблице. Безвыигрышная серия «Интера» в Серии А составляет уже 5 матчей, 4 из которых завершились поражениями. «Бенфика», лидирующая в национальном первенстве, проиграла дважды подряд, из-за чего преимущество над идущим вторым «Порту» сократилось до 4 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» - «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.