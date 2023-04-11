Неожиданно и уверенно. Интер в гостях победил Бенфику

«Бенфика» – «Интер». Это единственная четвертьфинальная пара Лиги чемпионов этого года, в которой не представлены победители национальных чемпионатов. Если «Бенфика» находится на пути к исправлению этой ситуации и уверенно лидирует в чемпионате, то «Интер» снова останется без чемпионского титула. Сейчас миланская команда борется за попадание в четверку лучших команд Серии А. Именно поэтому накануне четвертьфинала ЛЧ звучали высказывания о том, что эти матчи являются решающими для карьеры Симоне Индзаги в должности главного тренера «Интера».

Обе команды подошли к четвертьфиналу с кадровыми потерями. У «Бенфики» отсутствовали Николас Отаменди и Александр Ба. «Интер» не мог рассчитывать на Милана Шкриньяра и Хакана Чалханоглу.

Перед матчем фаворитом считалась «Бенфика». Команда идет первой в национальном первенстве и уверенно выиграла свою группу Лиги чемпионов, опередив «ПСЖ» и «Ювентус». При этом «орлы» показывают яркий атакующий футбол. «Интер» до матча с лиссабонцами не мог победить в 6 выездных матчах подряд, а его оборона в этом сезоне не отличается надежностью и много пропускает.

С самого начала матча обе команды выбрали более чем осторожный вариант игры. В обороне «Бенфика» и «Интер» действовали очень внимательно, в атаку ходили не спеша, чтобы минимизировать риск получить контрвыпад. При такой игре команды почти не создавали моменты. У «Бенфики» запомнился лишь удар Рафы из пределов штрафной, но Онана совершил сейв. В конце первой половины встречи активизировался «Интер», но реальной угрозы воротам Влаходимоса итальянцы не создали.

С первых минут второго тайма активнее в атаку пошла «Бенфика», но забил «Интер». Бастони навесил с левого фланга и невысокий Барела головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.

twitter.com/ChampionsLeague

Через пять минут возник пожар у ворот гостей: лиссабонцы нанесли несколько ударов с близкого расстояния, но затолкать мяч в ворота так и не смогли.

Следует отметить, что после забитого гола миланцы не отошли в глухую оборону, продолжили атаковать и создавать моменты. На 78-й минуте Влаходимос спас «Бенфику»: Бастони навесил в штрафную площадку, Дюмфрис пробил головой, но голкипер успел среагировать.

А затем арбитр назначил пенальти. После подачи Дюмфриса мяч попал в руку Жоау Мариу в штрафной «Бенфики». На этот момент Майклу Оливеру указал арбитр VAR. Британец лично просмотрел эпизод и указал на 11-метровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Лукаку.

twitter.com/Inter

В оставшиеся минуты до конца матча хозяева поля выглядели обескураженными. В атаках не хватало изобретательности. «Бенфика» пыталась элементарными навесами что-то создать у ворот «Интера», но Онана уверенно играл на выходах. Уже на последних секундах лиссабонцы смогли создать момент, но голкипер «Интера» спас свою команду.

twitter.com/Inter

Лига чемпионов УЕФА. Четвертьфинал. Первый матч.

«Бенфика» – «Интер» – 0:2

Барела (51), Лукаку (82, с пенальти).

Антониу Силва (22), Брозович (50), Джеко (83).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Флорентину (Нерес, 64), Чикиньо, Аурснес, Жоау Мариу, Рафа, Гонсалу Рамуш.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1), Дюмфрис (Д'Амброзио, 87), Барела, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 62), Джеко (Лукаку, 62), Лаутару Мартинес (Корреа, 62).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Да Луш».

БЕНФИКА – ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ