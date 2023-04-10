Во вторник, 11 апреля, лиссабонская «Бенфика» и миланский «Интер» сойдутся в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало поединка на стадионе «Ла Луш» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Клубы по-разному проводят национальные чемпионаты. «Бенфика» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Порту» на 7 очков. Накануне матча с «Интером» лиссабонцы играли именно с «Порту» и потерпели поражение – 1:2. Но пока что это не усложнило путь «Бенфики» к возврату спустя 3 сезона чемпионского титула. У «Интера» дела обстоят хуже. После чемпионского сезона 2020/2021 и двух званий вице-чемпионов сейчас команда ведет борьбу только за попадание в ТОП-4.

«Бенфика» выиграла свою группу Лиги чемпионов, опередив «ПСЖ» и «Ювентус». В 1/8 финала «орлы» более чем уверенно прошли бельгийский «Брюгге». Миланцы в группе финишировали вторыми, пропустив вперед «Баварию». В борьбе за выход в плей-офф «Интер» опередил «Барселону». В 1/8 итальянский клуб не без труда одолел «Порту».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Интер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.