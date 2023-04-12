Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».
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На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.
На 82-й минуте Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый. Отметим, что в футболке «нерадзурри» он реализовал 19-й пенальти из 19!
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Бенфика – Интер – 0:2
Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Барелла, 51 мин.
ГОЛ! 0:2 Лукаку, 82 мин. (пен.)
События матча
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