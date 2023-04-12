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Бенфика
11.04.2023 22:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:12
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0

Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 00:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:12
711
0
Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.

На 82-й минуте Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый. Отметим, что в футболке «нерадзурри» он реализовал 19-й пенальти из 19!

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бенфика – Интер – 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Барелла, 51 мин.

ГОЛ! 0:2 Лукаку, 82 мин. (пен.)

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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Бенфика Интер Милан Бенфика - Интер Лига чемпионов видео голов и обзор Ромелу Лукаку Николо Барелла
Источник Sport.ua
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