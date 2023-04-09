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09 апреля 2023, 21:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:58
181
0

Бенфика – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2023, 21:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:58
181
0
Бенфика – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Да Луш» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Клуб стремительно рвется к своему чемпионскому титулу на внутренней арене. Уже это оправдывает приглашение Рогера Шмидта, и показывает, почему с немцем в Лиссабоне успели пересмотреть и пролонгировать соглашение. Орлы просто безоговорочно доминируют в Примейре, показывая почти что идеальную статистику. Да, Порту в пятницу обидно проиграли - но все равно есть 7 очков преимущества, которые просто негде растерять. В целом, почему бы напоследок не сосредоточить основное внимание на Лиге чемпионов? Там и в прошлом сезоне португальцы блеснули, но запомнились в основном тем, что не выпустили в плей-офф Барселону. На этот раз они выиграли квартет, где с ними боролись ПСЖ и Ювентус (отправив таким образом итальянский гранд в Лигу Европы). Ну, а в 1/8 финала Бенфики попался кризисный Брюгге. С ним не испытали ни малейших проблем: 2:0 на выезде, 5:1 дома. Да и сейчас жребий дал не самого сложного, хотя и именитого противника.

Интер

Команда при Конте наконец-то взяла скудетто. Но после этого финансовые реалии резко изменились, и, с условием обстоятельств, Симоне Индзаги можно смело заносить в актив прошлый сезон. А вот нынешний складывается уж очень противоречиво. Да, есть 3:0 в Суперкубке, причем с Миланом. В рамках кубка страны нерадзурри дошли до полуфинала. Первый поединок в Турине с Ювентусом принес тяжелую, но почетную и перспективную ничью. Серия А же слишком часто приносит неудачные поединки и даже их полосы, что в итоге ставит под вопрос финиш в топ-4. Апрель начался с 0:1 дома против Фиорентины. Хотя бы с Салернитаной могли выиграть, но в концовке помешал откровенно шальной гол соперника. На этом фоне все важнее результаты в Лиге чемпионов. Осенью итальянцы приятно удивили, выиграв спор за итоговое 2-е место в группе у Барселоны. А в 1/8 прагматично, не без проблем, но прошли Порту.

Статистика личных встреч

Единственный раз клубы пересекались в рамках 1/8 Кубка УЕФА еще 2004-го года. Тогда с минимальным преимуществом дальше пошел Интер: 0:0 в Лиссабоне, 4:3 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к гостям. Согласимся с ними - такой Интер Бенфика должны выиграть с коэффициентом - 2,16.

11 апреля, вторник

«Бенфика» – «Интер»
Лиссабон. «Эштадиу да Луж». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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