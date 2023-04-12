Симоне ИНДЗАГИ: «Отличный матч против сильной команды на чужом стадионе»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выездную победу над «Бенфикой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Я связывал с этой игрой большие надежды, потому что в последнее время мы играли хорошо и всегда создавали много моментов, даже когда не выигрывали.

Ребята провели отличный матч против очень сильной команды на чужом стадионе. Но мы понимаем, что это лишь первый раунд противостояния. Бенфика уже показала в этом сезоне, что она способна выдавать классные матчи. Надо провести еще один хороший матч для выхода в полуфинал».

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян:

«Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Мы доминировали на каждом участке поля и помогали друг другу. Это принесло плоды. Спасибо Брозовичу и Барелле. Без них пришлось бы труднее. Они – голова этой команды. Они двигают нас вперед.

Мы сыграли очень умно. Знаем, как играть такие матчи. Мы приехали сюда за победой, сражались и помогали друг другу на каждом участке поля. Теперь надо как следует насладиться этой победой, но понимаем, что нам нужен еще один отличный матч, чтобы выйти в полуфинал».

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку:

«Пенальти – это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров. Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды – прекрасный результат».

Защитник «Интера» Алессандро Бастони:

«Знали, что только так можно обыграть Бенфику. Необходимо было сохранять компактность все 90 минут, помогать друг другу в каждом единоборстве. Моя передача на Бареллу? Я знаю, что способен выполнять такие навесы. Получается не всегда, но сегодня, к счастью, получилось».

Вратарь «Интера» Андре Онана:

«Бенфика – превосходная команда. Но я знал и говорил, что мы не должны бояться, потому что можем победить. И мы победили. Но нельзя думать, что мы уже в полуфинале, потому что это не так. На следующей неделе мы должны провести еще один отличный матч. Такой, как сегодня».