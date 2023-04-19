Бенфика пыталась. Интер сыграет в итальянском полуфинале ЛЧ
Португальский клуб второй сезон подряд вылетел в четвертьфинале
Отчет о матче ожидайте позже...
Лига чемпионов УЕФА. Четвертьфинал. Ответный матч.
Интер – Бенфика – 3:3
Баррелла (14), Лаутару (66), Корреа (78) – Аурснес (38), Антониу Сілва (86), Муса (90+4).
Рафа Силва (49), Муса (82).
«Интер»: Онана, Дюмфрис, Дармиан, Бастони (Д'Амброзио, 81), Ачерби, Димарко (Госенс, 81), Барелла (Чалхланоглу, 76), Брозович, Мхитарян, Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Чикиньо (Муса, 81), Флорентину, Рафа Силва (Жоау Невеш, 81), Жоау Мариу (Шельдеруп, 88), Аурснес, Рамуш.
Арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания).
Стадион: «Сан-Сиро».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонская команда имела неплохие моменты, но их надо было забивать
Эксперт не впечатлен финалом сезона