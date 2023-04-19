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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:58
711
4

Бенфика пыталась. Интер сыграет в итальянском полуфинале ЛЧ

Португальский клуб второй сезон подряд вылетел в четвертьфинале

19 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:58
711
4
Бенфика пыталась. Интер сыграет в итальянском полуфинале ЛЧ
twitter.com/Inter

Отчет о матче ожидайте позже...

Лига чемпионов УЕФА. Четвертьфинал. Ответный матч.

Интер – Бенфика – 3:3

Баррелла (14), Лаутару (66), Корреа (78) – Аурснес (38), Антониу Сілва (86), Муса (90+4).

Рафа Силва (49), Муса (82).

«Интер»: Онана, Дюмфрис, Дармиан, Бастони (Д'Амброзио, 81), Ачерби, Димарко (Госенс, 81), Барелла (Чалхланоглу, 76), Брозович, Мхитарян, Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Чикиньо (Муса, 81), Флорентину, Рафа Силва (Жоау Невеш, 81), Жоау Мариу (Шельдеруп, 88), Аурснес, Рамуш.

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания).

Стадион: «Сан-Сиро».

ИНТЕР – БЕНФИКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Бенфика Интер Милан Лига чемпионов Интер - Бенфика отчеты
Источник Sport.ua
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bzzzzzz
капец. кто бы мог подумать перед этим сезоном, что в полуфинале будут Интер - Милан. Прям как будто возвращение в двухтысячные.
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+1
Gargantua
Реал и Сити сразятся за право обыграть итальянцев в финале
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0
Макс Максов
Міланське дербі в півфіналі, яка ностальгія!
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0
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