Милан и Интер в полуфинале ЛЧ перепишут историю взаимоотношений

«Милан» и «Интер» стали участниками полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Сойдясь в двухматчевом противостоянии за путевку в финал турнира, клубы из Милана впервые в истории проведут между собой пять матчей в сезоне.

В нынешнем чемпионате Италии они уже встречались два раза. В первой игре победил «Милан» (3:2), во второй – «Интер» (1:0). Еще одна встреча состоялась в борьбе за Суперкубок – победил «Интер» со счетом 3:0.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между миланскими клубами состоится 9-10 мая. Ответная игра пройдет 16-17-го числа.