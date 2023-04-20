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Италия
20 апреля 2023, 03:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 03:14
275
0

Милан и Интер в полуфинале ЛЧ перепишут историю взаимоотношений

Клубы из Милана разыграют путевку в финал

20 апреля 2023, 03:09 | Обновлено 20 апреля 2023, 03:14
275
0
Милан и Интер в полуфинале ЛЧ перепишут историю взаимоотношений
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» и «Интер» стали участниками полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Сойдясь в двухматчевом противостоянии за путевку в финал турнира, клубы из Милана впервые в истории проведут между собой пять матчей в сезоне.

В нынешнем чемпионате Италии они уже встречались два раза. В первой игре победил «Милан» (3:2), во второй – «Интер» (1:0). Еще одна встреча состоялась в борьбе за Суперкубок – победил «Интер» со счетом 3:0.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между миланскими клубами состоится 9-10 мая. Ответная игра пройдет 16-17-го числа.

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Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу Интер - Милан Милан Интер Милан Милан - Интер
Источник Opta
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