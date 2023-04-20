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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 00:20 |
443
1

Впервые с 2017 года. Итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов

Миланское дерби в полуфинале еврокубка

20 апреля 2023, 00:20 |
443
1
Впервые с 2017 года. Итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам четвертьфиналов Лиги чемпионов стало известно, что в полуфиналах сыграют «Интер» - «Милан» и «Реал» - «Манчестер Сити».

Это значит, что впервые с сезона 2016/17 итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов благодаря миланскому дерби в полуфинале.

В 2017 году «Ювентус» в финале проиграл «Реалу. С того времени в финал Лиги чемпионов выходили команды из всех топ-5 чемпионатов, кроме Италии.

Полуфинал ЛЧ «Интер» - «Милан» будет первым миланским дерби в турнире с 2005 года.

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Источник Sport.ua
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