Впервые с 2017 года. Итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов

По итогам четвертьфиналов Лиги чемпионов стало известно, что в полуфиналах сыграют «Интер» - «Милан» и «Реал» - «Манчестер Сити».

Это значит, что впервые с сезона 2016/17 итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов благодаря миланскому дерби в полуфинале.

В 2017 году «Ювентус» в финале проиграл «Реалу. С того времени в финал Лиги чемпионов выходили команды из всех топ-5 чемпионатов, кроме Италии.

Полуфинал ЛЧ «Интер» - «Милан» будет первым миланским дерби в турнире с 2005 года.