Впервые с 2017 года. Итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов
Миланское дерби в полуфинале еврокубка
По итогам четвертьфиналов Лиги чемпионов стало известно, что в полуфиналах сыграют «Интер» - «Милан» и «Реал» - «Манчестер Сити».
Это значит, что впервые с сезона 2016/17 итальянская команда сыграет в финале Лиги чемпионов благодаря миланскому дерби в полуфинале.
В 2017 году «Ювентус» в финале проиграл «Реалу. С того времени в финал Лиги чемпионов выходили команды из всех топ-5 чемпионатов, кроме Италии.
Полуфинал ЛЧ «Интер» - «Милан» будет первым миланским дерби в турнире с 2005 года.
Milan vs. Inter will be the first same-nation Champions League semi-final since Barcelona vs. Real Madrid in 2010/11.— Squawka (@Squawka) April 19, 2023
The first Derby della Madonnina in the #UCL since 2005.
It's going to be special. ❤️🔥 pic.twitter.com/BfyFjAYhH6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для достижения рубежа норвежцу понадобилось всего 27 матчей – рекорд
Команда Томаса Тухеля забила всего один гол за два матча против английского гранда