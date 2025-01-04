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  4. Перес определил, какой игрок не нужен Реалу и готовит его продажу
Испания
04 января 2025, 20:16 |
2423
0

Перес определил, какой игрок не нужен Реалу и готовит его продажу

Ферлан Менди перейдет в «Милан»

04 января 2025, 20:16 |
2423
0
Перес определил, какой игрок не нужен Реалу и готовит его продажу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, президент «королевского клуба» Флорентино Перес планирует обновить состав, а первым игроком на выход является левый защитник Менди, игровые качества которого не устраивают Переса. На француза уже нашелся покупатель – «Милан» готов выкупить у «Реала» Менди за 22 миллиона евро.

В этом сезоне за «Реал» Менди провел 18 матчей и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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