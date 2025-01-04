Перес определил, какой игрок не нужен Реалу и готовит его продажу

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, президент «королевского клуба» Флорентино Перес планирует обновить состав, а первым игроком на выход является левый защитник Менди, игровые качества которого не устраивают Переса. На француза уже нашелся покупатель – «Милан» готов выкупить у «Реала» Менди за 22 миллиона евро.

В этом сезоне за «Реал» Менди провел 18 матчей и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».