Перес определил, какой игрок не нужен Реалу и готовит его продажу
Ферлан Менди перейдет в «Милан»
Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, президент «королевского клуба» Флорентино Перес планирует обновить состав, а первым игроком на выход является левый защитник Менди, игровые качества которого не устраивают Переса. На француза уже нашелся покупатель – «Милан» готов выкупить у «Реала» Менди за 22 миллиона евро.
В этом сезоне за «Реал» Менди провел 18 матчей и результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».
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