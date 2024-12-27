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Англия
27 декабря 2024, 15:48 |
871
1

Уже зимой. Ливерпуль хочет поскорее подписать звезду Реала

У Орельена Тчуамени есть большие шансы на смену клуба

27 декабря 2024, 15:48 |
871
1
Уже зимой. Ливерпуль хочет поскорее подписать звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Английский «Ливерпуль» серьезно интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» считают трансфер 24-летнего футболиста стратегически важным подписанием и хотели бы оформить переход уже в зимнее окно.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 21 матч на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» разочаровался в Орельене Тчуамени и хочет продать его.

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Орельен Тчуамени
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ViAn
І так розчарований у Тчуамені Анчелотті, що француз грає всі матчі зі старту. А не грає лише коли травмований.
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