Уже зимой. Ливерпуль хочет поскорее подписать звезду Реала

Английский «Ливерпуль» серьезно интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» считают трансфер 24-летнего футболиста стратегически важным подписанием и хотели бы оформить переход уже в зимнее окно.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 21 матч на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» разочаровался в Орельене Тчуамени и хочет продать его.