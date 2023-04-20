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Лига Чемпионов
Бавария
19.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 1
Манчестер Сити Проходит дальше
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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:28
1034
0

Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

20 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 00:28
1034
0
Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

Стартовые составы на матч Бавария – Манчестер Сити

Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Шупо-Мотинг.

Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Стоунз, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Холанд, Грилиш.

Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил гол и в Мюнхене. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Холанд, 57 мин.

ГОЛ! 1:1. Киммих, 83 мин (пен)

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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