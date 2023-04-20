Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил и в Мюнхене. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).
Стартовые составы на матч Бавария – Манчестер Сити
Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Шупо-Мотинг.
Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Стоунз, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Холанд, Грилиш.
Бавария – Ман Сити – 1:1. Холанд забил гол и в Мюнхене. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Холанд, 57 мин.
ГОЛ! 1:1. Киммих, 83 мин (пен)
События матча
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