В среду, 19 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток французского рефери Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бавария



Решение руководства мюнхенской «Баварии» об отставке Юлиана Нагельсманна перед ответственным периодом в конце текущего сезона было достаточно неожиданным. Далеко не без проблем проходит защита десятого подряд чемпионского титула в немецкой Бундеслиги для «Рекордмайстера», да и в четвертьфинале Лиги чемпионов соперник выпал предельно сложный. Однако Хасана Салихамиджича и Оливера Кана это ничуть не смутило, и теперь команда вынуждена разгребать последствия назначения Томаса Тухеля.

Процесс этот происходит уже с достаточно существенными потерями, пусть и начинался новый период в истории «Баварии» с уверенной победы в Der Klassiker над дортмундской «Боруссией» (4:2). Однако уже по итогам следующего противостояния против «Фрайбурга» «звезда юга» лишилась возможности претендовать на Кубок Германии в этом сезоне, а еще немногим позднее произошла первая неудачная игра в Манчестере, по итогам которой перспективы футболистов Тухеля и в Лиге чемпионов кажутся призрачными.

По большому счету, мюнхенцам сейчас попросту не от чего оттолкнуться должным образом. На прошлых выходных «Бавария» не смогла обыграть «Хоффенхайм» (1:1), но ей очень повезло, что преследователи в лице Дортмунда и берлинского «Униона» также потеряли очки, поэтому первая строчка все еще остается за «красной машиной». Фактически, кроме победы над «Фрайбургом» (1:0) и «шмелями» в чемпионате, Тухелю больше нечего предоставить в качестве полезных результатов своей деятельности, но даже в этих встречах его команда либо мало забивала, либо много пропускала. Ни одной из этих опций у «Баварии» в предстоящей игре нет.

Манчестер Сити



Что касается гостей в предстоящей битве на «Альянц Арене», английского «Манчестер Сити», то тут достаточно просто указать, что в последний раз футболисты Хосепа Гвардиолы проигрывали еще в начала февраля этого года, когда уступили «Тоттенхэму» на чужом поле (0:1), после чего прошло уже 14 игр. В лучшем случае, соперники «горожан» в этих матчах отличались забитым голом, а не получали в свои ворота семь, как РБ «Лейпциг» (7:0), или шесть, как «Бернли» в Кубке Англии (6:0).

Однако даже такие выдающиеся результаты не позволяют действующим чемпионам Англии подняться на первую строчку турнирной таблицы, где нынче гордо восседает лондонский «Арсенал». Очевидно, что команда Гвардиолы сейчас бы с куда большим удовольствием рассуждала на тему того, как бы сократить отставание от «канониров» и без учета предстоящей очной дуэли, но статус соперника в предстоящем еврокубковом матче не позволит клубу из Манчестера расслабиться.

По большому счету, наибольший риск в виде способности обыграть самого себя испанский наставник в последнее время старается вообще не допускать в собственной работе с командой. У «Сити» изменился тактический рисунок, в котором центральный защитник Джон Стоунз неожиданно для себя узнал, что является еще и неплохим опорником, и теперь команда доминирует над своими оппонентами на качественно новом уровне. А еще у «горожан» есть Эрлинг Холанд, остановить которого в Лиге чемпионов в этом сезоне уж очень сложно. Свой гол в первой игре норвежец нашел, а потом на выходных отгрузил «Лестеру» (3:1) еще парочку.

Слова перед игрой



Главный тренер «Баварии» Томас ТУХЕЛЬ: «Не намерены заранее сдаваться, мы слишком заряжены на борьбу. Конечно, результат первого матча у нас неважный. Но моя команда играла так, что я в нее немного влюбился. Пусть это и звучит сейчас странно, но было очень здорово».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп ГВАРДИОЛА: «Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша «Бавария» в командной игре. В течение 60 минут встреча была напряженной. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло. Я прожил в Мюнхене два года. Я знаю менталитет и уровень мастерства Баварии. Действительно тяжелое испытание у нас еще впереди».

Ориентировочные составы



«Бавария»: Зоммер – Дэвис, де Лигт, Упамекано, Павар – Киммих, Горецка – Коман, Мусиала, Сане – Мюллер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне, Силва – Холанд.

Не сыграют: Шупо-Мотинг, Ваннер, Эрнандес, Нойер – Фоден.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева победят, но этого не хватит для прохода в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Бавария» (-1) с коэффициентом 4.35.

19 апреля, среда