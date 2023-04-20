Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы превосходно защищались в штрафной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью 1:1 с «Баварией» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Третий год подряд мы в полуфинале Лиги чемпионов. Нам пришлось долго отбиваться в первом тайме. Слева мы сдерживали то Комана, то остальных. У хозяев были один-два голевых момента до пенальти, но внутри штрафной площади мы очень хорошо держали оборону. Второй тайм получился намного-намного лучше.

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Я знаю этот стадион. Знаю, как «Бавария» может прессинговать, с какой верой в себя она может играть. Мы превосходно защищались в штрафной. Мы здорово прибавили в этом аспекте по сравнению с прошлым сезоном», – заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» смог обыграть «Баварию» по сумме двух встреч, добившись дома крупной победы – 3:0.