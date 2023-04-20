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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 01:34 | Обновлено 20 апреля 2023, 02:20
434
0

Гвардиола отметился историческим рекордом в Лиге чемпионов

Испанец с «Манчестер Сити» пробился в полуфинал турнира

20 апреля 2023, 01:34 | Обновлено 20 апреля 2023, 02:20
434
0
Гвардиола отметился историческим рекордом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский клуб «Манчестер Сити» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене сыграл вничью 1:1 с «Баварией» и, благодаря домашней победе со счетом 3:0, вышел в финал.

В качестве тренера наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пробился в полуфинал Лиги чемпионов в десятый раз в истории. Это рекордный показатель. Испанец играл в 1/2 финала во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Ранее по количеству выступлений в полуфинале ЛЧ Гвардиола делил первое место с Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал» - соперника «горожан» Манчестера по будущему полуфинальному противостоянию.

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Лига чемпионов Пеп Гвардиола Бавария - Манчестер Сити Карло Анчелотти Манчестер Сити
Источник Twitter
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