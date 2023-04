Гвардиола отметился историческим рекордом в Лиге чемпионов

Английский клуб «Манчестер Сити» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене сыграл вничью 1:1 с «Баварией» и, благодаря домашней победе со счетом 3:0, вышел в финал.

В качестве тренера наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пробился в полуфинал Лиги чемпионов в десятый раз в истории. Это рекордный показатель. Испанец играл в 1/2 финала во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Ранее по количеству выступлений в полуфинале ЛЧ Гвардиола делил первое место с Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал» - соперника «горожан» Манчестера по будущему полуфинальному противостоянию.

Pep Guardiola is the first manager ever to reach 🔟 Champions League semi-finals.



It’s only his 14th season in management. 🤯 pic.twitter.com/OLrPhQwbEU