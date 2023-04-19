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Бавария
19.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 1
Манчестер Сити Проходит дальше
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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:36
1467
9

Фирменная остановка – четвертьфинал. Бавария дома не обыграла Ман Сити

Команда Томаса Тухеля забила всего один гол за два матча против английского гранда

19 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:36
1467
9
Фирменная остановка – четвертьфинал. Бавария дома не обыграла Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Иногда случаются неудачные дни даже у больших футбольных клубов. А если они при этом еще и недавно сменили главного тренера, так и подавно. Наверное, мнения руководства мюнхенской «Баварии» на фоне фактического избиения на «Этихад Стедиум» с участием английского «Манчестер Сити» неделю назад (0:3) существовали именно в этой плоскости.

Времени для того, чтобы делать какие-то существенные изменения в новой для себя команде немецкий специалист Томас Тухель фактически не имел. Его упрекали в нестабильной защите, поэтому он выпустил с первых минут уравновешеного Жоау Канселу на левый фланг обороны, а на проблемы в нападении ответил долгожданным возвращение ранее травмированного Эрика-Максима Шупо-Мотинга. В то же самое время Хосепу Гвардиоле, как и всем болельщикам «горожан», настолько понравилась первая игра в исполнении команды, что делать изменения в ее составе не было особой необходимости.

Однако «Сити» понимал свою исходную позицию перед ответным матчем, поэтому пытался свести все возможные риски к минимальным осторожной игрой от глубокой защиты с применением среднего блока. «Баварии» такое поведение соперников было одновременно на пользу, но и при этом содержало определенные вызовы. Нужно было ненароком не упустить одиночный быстрый выход на чужую половину от соперников, с чем у хозяев были ощутимые проблемы.

Команда Тухеля первой создала неплохой голевой момент на 17 минуте, что для такого матча было совсем не запоздалым явлением, однако Сане выстрелом с левого фланга штрафной пробил мимо дальней стойки во время свидания с вратарем. Но уже при следующем выпаде «Сити» стали заметны все те же потенциальные проблемы защиты «Баварии». Холанд бежал от Упамекано от самого центра поля, поэтому защитник его сбил и даже успел увидеть перед собой красную карточку, однако потом выдохнул с облегчением из-за офсайда у соперника.

И вряд ли в тот момент перевел дыхание главный тренер «Рекордмайстера», потому что, если Эрлинг один раз оказался на ударной позиции, то точно сделал бы это снова, чего нельзя было допустить. Но на 34 минуте Упамекано снова оказался в центре внимания, даже получив желтую за блокировку дальнего выстрела Гюндогана с левого фланга рукой в пределах собственного штрафного. Понятно, что норвежский бомбардир тогда пошел исполнять пенальти, но пробил над воротами.

Вес этого эпизода был достаточно ощутим. «Бавария», во-первых, таким образом оставалась в игре, а во-вторых, Холанд мог где-то потерять веру в собственные силы, что также играло в пользу мюнхенцев. Они попытались воспользоваться моментом, но пара выстрелов Комана из пределов чужих владений под занавес тайма была заблокирована защитниками.

Немецкий чемпион стремился так же активно вернуться к игре и во втором тайме, но соперники встретили их собственным голом, который досрочно закрыл все неотложные вопросы по интриге. Не поверите, но снова Упамекано был антигероем ситуации, потому что его положил на паузе Холанд во время передачи де Брюйне на левый фланг контратаки на грани штрафной, после чего пробил над Зоммером под перекладину, что должен был сделать Сане во время своего момента в первом тайме.

Особого смысла от действий Баварии после этого уже не было. Не было уверенности, что команда способна преодолеть расстояние в три мяча, а когда разница начала составлять четыре гола, то уже никаких дополнительных разговоров не велось. Однако «Альянц Арена» стремилась увидеть хотя бы один гол от собственной команды, и французский арбитр Клеман Тюрпен дал местной публике такую возможность. Прострел Мане на 79 минуте попал в руку Аканджи возле лицевой на правом фланге собственного штрафного, а с помощью VAR рефери принял решение о назначении пенальти. Киммих пробил под перекладину удачно, в отличие от Холанда, так что хозяева хоть немного порадовались.

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА английский «Манчестер Сити» сыграет против мадридского «Реала», тогда как мюнхенская «Бавария» в третьем сезоне подряд остановилась в четвертьфинале.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Бавария» – «Манчестер Сити» - 1:1 (первый матч – 0:3)

Киммих, 83 (пен.) – Холанд, 57

На 37-й минуте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») не забил пенальти (промах).

Канселу, 11, Упамекано, 34, Киммих, 45+2, Павар, 59, Станишич, 88 – Эдерсон, 44, Гюндоган, 45+2, Аке, 54, Лапорт, 85

«Бавария»: Зоммер – Канселу (Дэвис, 63), де Лигт, Упамекано, Павар (Станишич, 77) – Горецка, Киммих – Коман, Мусиала (Мюллер, 72), Сане (Мане, 64) – Шупо-Мотинг (Тель, 71).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке (Лапорт, 68), Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Б. Силва – Холанд (Альварес, 84).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).

Удары (в створ): 17 (5) – 5 (2)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 2 – 2.

БАВАРИЯ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити отчеты Эрлинг Холанд Йозуа Киммих
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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Octopus
Реал Ман Сити, вот это рубилово года, жаль что не в финале, при всей моей любви к итальянскому футболу.
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+2
Віталій Яценко
А ми дивуємось Монзуль. Тюрпен на 83-й натюрпеніл. Добре, що це ні на що не вплинуло. Реал - єдина команда, яка може зупинити цей Сіті. Це буде фінал з 2-х матчів.
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+1
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andre_lui
Вдома якраз склала конкуренцію. Результат визначив невдалий виізд. Видно нинішні боси Баваріі не чули, що коней на переправі не змінюють. Челсі щоправда те саме
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0
Igorrr
Можна вважати що сьогодні була фінальна гра, всі інші команди є посередніми.
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0
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antt
Це ж Упамекано начудив з другим голом в першому матчі, і у всіх моментах сьогодні для Баварії. Так за рахунку 1:0 чи 2:0 в першій грі все могло бути по іншому. І взагалі цікаво - спочатку Упамекано одержав червону (хай скасовану), а потім - жовту. Та й взагалі Тюрпен також герой матчу, але скоріше з негативного боку також.
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0
Макс Максов
Упамекано якийсь переляканий в обох матчах! Голанд настільки страшний?)
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0
Zdolaemo
Я конечно иногда охреневаю от современных правил футбола ! То офсайд в котором правый локоть нападающего ближе чем тело защитника , то игра рукой в мяч который пересёк линию ворот ! Полное отсутствие физической борьбы , скоро футболисты  как в настольном футболе будут иметь право двигаться строго по линии поперек поля на расстоянии 10 метров между линиями ! Эти постоянные исполнения гримасы как будто игроку в живот с дробовика выстрелили , а не слегка в плечо толкнули ! Ладно а по матчу Бавария сама виновата , на кой ляд было менять тренера посреди сезона ? С чего так не играли в Манчестере как сегодня ? Короче по итогу дальше прошел тот кто больше хотел ! И Италия , уже столько лет никакущие команды и тут на тебе 2 в полуфинале 
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-1
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