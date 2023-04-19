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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 02:03 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:04
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Бавария – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

19 апреля 2023, 02:03 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:04
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Бавария – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19-го апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «Альянц Арена», начало в 22:00.

Мюнхенская «Бавария» неделей ранее получила в свои ворота три безответных мяча от «Манчестер Сити» на поле соперников, после чего вынуждена начинать домашнюю часть дуэли с незавидным отставанием от соперников. Команда Хосепа Гвардиолы в последнее время не замечает соперников на своем пути, но изнурительная чемпионская гонка против лондонского «Арсенала» все-таки должна была утомить его команду, даже несмотря на предстоящий финальный рывок в сезоне. «Горожане» едут на гостевую игру в качестве явных фаворитов, но далеко не факт, что на поле мы это заметим.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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