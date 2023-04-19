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Англия
19 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 21:52
572
1

Луис Энрике исключен из претендентов на тренерское кресло Челси

В шорт-листе на пост коуча синих – Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино

19 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 19 апреля 2023, 21:52
572
1
Луис Энрике исключен из претендентов на тренерское кресло Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

52-летний испанский специалист Луис Энрике исключен из списка главных претендентов на должность главного тренера «Челси».

Боссы английского клуба собираются провести переговоры с двумя кандидатами, сообщает журналист Мэтт Лоу.

В шорт-лист на пост главного тренера синих входят Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

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Луис Энрике Челси назначение тренера Юлиан Нагельсманн Маурисио Почеттино
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Михайло Брижак
Ну в принципе не удивительно.Игра зборной Испании была очень скучной и не ефективной.Да и в принцепи Енрике выпал из клубного футбола,в последний раз он клуб 6 лет назад тренировал 
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