Луис Энрике исключен из претендентов на тренерское кресло Челси

52-летний испанский специалист Луис Энрике исключен из списка главных претендентов на должность главного тренера «Челси».

Боссы английского клуба собираются провести переговоры с двумя кандидатами, сообщает журналист Мэтт Лоу.

В шорт-лист на пост главного тренера синих входят Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

* Excl - Enrique NOT placed among leading candidates (poss boost to #thfc chances)

* Chelsea cut down list ahead of new talks

* Nagelsmann and Poch contacted

* CL elimination means wage reductions for some



