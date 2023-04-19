Луис Энрике исключен из претендентов на тренерское кресло Челси
В шорт-листе на пост коуча синих – Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино
52-летний испанский специалист Луис Энрике исключен из списка главных претендентов на должность главного тренера «Челси».
Боссы английского клуба собираются провести переговоры с двумя кандидатами, сообщает журналист Мэтт Лоу.
В шорт-лист на пост главного тренера синих входят Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.
Chelsea latest #cfc:— Matt Law (@Matt_Law_DT) April 19, 2023
* Excl - Enrique NOT placed among leading candidates (poss boost to #thfc chances)
* Chelsea cut down list ahead of new talks
* Nagelsmann and Poch contacted
* CL elimination means wage reductions for some
Details here: https://t.co/a1vpOA1Ope
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