Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера

Звездный наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.

По информации Eurosport, испанский тренер возглавит мадридский «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес готов пожертвовать Карло Анчелотти, у которого контракт действует до лета 2026 года. Алонсо уже вел переговоры с «Реалом» прошлым летом, но решил остаться в «Байере» из-за уважения к клубу.

Алонсо планирует перетянуть из «Байера» в «Реал» звездного испанского фулбека Алехандро Гримальдо.