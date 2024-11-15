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  4. Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Испания
15 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:07
1403
1

Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера

Хаби Алонсо покинет «Байер» после завершения сезона 2024/25

15 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:07
1403
1
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Звездный наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.

По информации Eurosport, испанский тренер возглавит мадридский «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес готов пожертвовать Карло Анчелотти, у которого контракт действует до лета 2026 года. Алонсо уже вел переговоры с «Реалом» прошлым летом, но решил остаться в «Байере» из-за уважения к клубу.

Алонсо планирует перетянуть из «Байера» в «Реал» звездного испанского фулбека Алехандро Гримальдо.

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Алехандро Гримальдо Байер Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига отставка
Дмитро Олійник Источник: Eurosport
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