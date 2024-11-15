Испания15 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:07
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Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Хаби Алонсо покинет «Байер» после завершения сезона 2024/25
15 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:07
1403
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Звездный наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.
По информации Eurosport, испанский тренер возглавит мадридский «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес готов пожертвовать Карло Анчелотти, у которого контракт действует до лета 2026 года. Алонсо уже вел переговоры с «Реалом» прошлым летом, но решил остаться в «Байере» из-за уважения к клубу.
Алонсо планирует перетянуть из «Байера» в «Реал» звездного испанского фулбека Алехандро Гримальдо.
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