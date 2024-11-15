«Я вообще не понимаю, что здесь происходило». Раньери о игноре Хуммельса
Наставник заявил, что не согласен с некоторыми решениями своего предшественника
72-летний вновь назначенный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с Матсом Хуммельсом, который сыграл под руководством Ивана Юрича чуть больше 20 минут.
«Я вообще не понимаю, что здесь происходило. Я потратил время, чтобы посмотреть предыдущие игры команды, и задаю вопрос: почему Матс не может играть в этой команде? Как это возможно?
Хуммельс ни разу не начал игру в основе под руководством Юрича. 23 минуты — это всё, что он сыграл после перехода в «Рому». Это ненормально для игрока с таким опытом», — цитирует Раньери футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что Клаудио Раньери в третий раз в своей карьере возглавил «Рому».
🤷🏼♂️🇩🇪 AS Roma’s new manager Claudio Ranieri: “I’ve spent some time watching games… and I’m asking to myself: why Mats Hummels can’t play? How is that possible?”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024
Hummels didn’t start one single game under Ivan Jurić. 23 mins (!) so far since joining Roma in September. pic.twitter.com/GsxSMGBpUh
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Браво, пане Раньєрі. Old School.