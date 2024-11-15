«Я вообще не понимаю, что здесь происходило». Раньери о игноре Хуммельса

72-летний вновь назначенный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с Матсом Хуммельсом, который сыграл под руководством Ивана Юрича чуть больше 20 минут.

«Я вообще не понимаю, что здесь происходило. Я потратил время, чтобы посмотреть предыдущие игры команды, и задаю вопрос: почему Матс не может играть в этой команде? Как это возможно?

Хуммельс ни разу не начал игру в основе под руководством Юрича. 23 минуты — это всё, что он сыграл после перехода в «Рому». Это ненормально для игрока с таким опытом», — цитирует Раньери футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Клаудио Раньери в третий раз в своей карьере возглавил «Рому».