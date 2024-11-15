Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я вообще не понимаю, что здесь происходило». Раньери о игноре Хуммельса
Италия
15 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:12
916
2

«Я вообще не понимаю, что здесь происходило». Раньери о игноре Хуммельса

Наставник заявил, что не согласен с некоторыми решениями своего предшественника

15 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:12
916
2
«Я вообще не понимаю, что здесь происходило». Раньери о игноре Хуммельса
Getty Images/Global Images Ukraine

72-летний вновь назначенный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с Матсом Хуммельсом, который сыграл под руководством Ивана Юрича чуть больше 20 минут.

«Я вообще не понимаю, что здесь происходило. Я потратил время, чтобы посмотреть предыдущие игры команды, и задаю вопрос: почему Матс не может играть в этой команде? Как это возможно?

Хуммельс ни разу не начал игру в основе под руководством Юрича. 23 минуты — это всё, что он сыграл после перехода в «Рому». Это ненормально для игрока с таким опытом», — цитирует Раньери футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Клаудио Раньери в третий раз в своей карьере возглавил «Рому».

По теме:
Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»
Поедет к Месси? Чемпион мира вскоре станет свободным агентом
Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить клуб АПЛ
чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери Рома Рим Матс Хуммельс Иван Юрич отставка назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Футбол | 15 ноября 2024, 05:05 15
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко

Изысканная девушка, которая захватила сердце полузащитника Динамо и сборной Украины

Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Футбол | 15 ноября 2024, 11:37 8
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине

Мировые лидеры уже через несколько дней соберутся для встречи в Рио-де-Жанейро

Дания – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 15.11.2024, 17:33
Дания – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Дания – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15.11.2024, 07:59
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15.11.2024, 11:48
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Говорят, он заставит Рому играть в атакующий футбол, используя качества двух лидеров команды - нападающий Довбыка и Дибалу.
Ответить
0
Nick.Grabowski
Лідер фіналіста ЛЧ 2023/24 сидів на лаві запасних в аутсайдері Серії А. 
Але не лише це....
Браво, пане Раньєрі. Old School.  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 1
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем