Forza 21! Джокович сенсационно проиграл итальянцу на Мастерсе в Монте-Карло

21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который находится на 21-й строчке рейтинга АТР, обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия) со счетом 2:1 в 1/8 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [16] – 6:4, 5:7, 4:6

Это первая победа Музетти над Новаком. Счет в личных встречах 3:1 в пользу серба.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Музетти сыграет со своим соотечественником Янником Синнером.

Take a bow 🙇‍♂️ @Lorenzo1Musetti stuns the top seed Novak Djokovic 4-6 7-5 6-4 to reach the quarter-finals.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/T5xAB7hKJo