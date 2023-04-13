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  4. Forza 21! Джокович сенсационно проиграл итальянцу на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
13 апреля 2023, 21:28 |
616
1

Forza 21! Джокович сенсационно проиграл итальянцу на Мастерсе в Монте-Карло

Лоренцо Музетти с камбеком в трех сетах обыграл первую ракетку мира на турнире в Монако

13 апреля 2023, 21:28 |
616
1
Forza 21! Джокович сенсационно проиграл итальянцу на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который находится на 21-й строчке рейтинга АТР, обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия) со счетом 2:1 в 1/8 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [16] – 6:4, 5:7, 4:6

Это первая победа Музетти над Новаком. Счет в личных встречах 3:1 в пользу серба.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Музетти сыграет со своим соотечественником Янником Синнером.

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Лоренцо Музетти Новак Джокович ATP Монте-Карло
Источник Sport.ua
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iw_miami
Молодец, Лорик!!!
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