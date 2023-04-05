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Лига чемпионов
05 апреля 2023, 21:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:22
2930
2

Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко

За Павелко проголосовал 31 из 55 делегатов от ассоциаций-членов УЕФА

05 апреля 2023, 21:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:22
2930
2
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля в португальском городе Лиссабон состоялся 47-й Конгресс УЕФА.

На Конгрессе УЕФА Александер Чеферин был переизбран президентом этой организации на период с 2023 до 2027 года. Словенец был единственным кандидатом, и за него отдали голоса все 55 ассоциаций-членов УЕФА.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко останется членом Исполкома УЕФА до 2027 года. Стало известно, что за него проголосовал 31 из 55 делегатов.

Это наименьший результат среди тех, кто был избран. Представитель Лихтенштейна получил 27 голосов, и он уже не был избран.

Всего было 11 кандидатов на 7 позиций в Исполкоме УЕФА.

Членами Исполкома УЕФА на четырехлетний срок стали:

  • Арманд Дука (Албания) – 45 голосов из 55
  • Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания) – 42 голоса
  • Петр Фоушек (Чехия) – 40 голосов
  • Леван Кобиашвили (Грузия) – 40 голосов
  • Луис Рубиалес (Испания) – 40 голосов
  • Филипп Диалло (Франция) – 37 голосов
  • Андрей Павелко (Украина) – 31 голос

Набрали недостаточно голосов и не избраны:

  • Уго Куадерер (Лихтенштейн) – 27 голосов
  • Бьорн Вассалло (Мальта) – 25 голосов
  • Лизе Клавенесс (Норвегия) – 18 голосов
  • Род Петри (Шотландия) – 15 голосов

При этом четверо функционеров – Дука, Меллер-Кристенсен, Рубиалес и Павелко – повторно переизбраны в Исполком УЕФА. Фоушек, Диалло и Кобиашвили стали новыми членами Исполкома.

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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Интересно, снова было фальсификация при подсчете голосов, как и в прошлый раз?
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MrStepanovM .
От лайно!
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