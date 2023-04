Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко

5 апреля в португальском городе Лиссабон состоялся 47-й Конгресс УЕФА.

На Конгрессе УЕФА Александер Чеферин был переизбран президентом этой организации на период с 2023 до 2027 года. Словенец был единственным кандидатом, и за него отдали голоса все 55 ассоциаций-членов УЕФА.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко останется членом Исполкома УЕФА до 2027 года. Стало известно, что за него проголосовал 31 из 55 делегатов.

Это наименьший результат среди тех, кто был избран. Представитель Лихтенштейна получил 27 голосов, и он уже не был избран.

Всего было 11 кандидатов на 7 позиций в Исполкоме УЕФА.

Членами Исполкома УЕФА на четырехлетний срок стали:

Набрали недостаточно голосов и не избраны:

При этом четверо функционеров – Дука, Меллер-Кристенсен, Рубиалес и Павелко – повторно переизбраны в Исполком УЕФА. Фоушек, Диалло и Кобиашвили стали новыми членами Исполкома.

