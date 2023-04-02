Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Англия
02 апреля 2023, 23:00 | Обновлено 02 апреля 2023, 23:20
3606
4

Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси

Недавно Юлиана Нагельсманна уволили с должности главного тренера «Баварии»

02 апреля 2023, 23:00 | Обновлено 02 апреля 2023, 23:20
3606
4
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

35-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсманн является главным кандидатом в наставники английского «Челси».

Нагельсманн упоминался в ходе внутренних дискуссий в «Челси», и Юлиана считают талантливым тренером. Переговоры продолжаются для принятия наилучшего решения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Чуть более недели назад Юлиан Нагельсманн был уволен с должности главного тренера «Баварии», и немецкую команду возглавил Томас Тухель.

По данным Foot Mercato, главным инициатором назначения Юлиана Нагельсманна в «Челси» является спортивный директор «синих» Кристофер Вивель. Они оба вместе работали в немецком клубе «РБ Лейпциг».

Владелец клуба Тодд Боэли одобрил кандидатуру Нагельсманна, и переговоры с Юлианом уже начались.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении английского специалиста Грэма Поттера с должности главного тренера. Коуч согласился пойти на расторжение контракта по взаимному согласию.

В ближайшее время «синими» в качестве временного наставника будет руководить 42-летний испанец Бруно Сальтор, являвшийся ранее одним из ассистентов Поттера.

Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре минувшего года. Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений). За синих выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Сороки летят в Лигу чемпионов. Ньюкасл выиграл у МЮ и вышел на 3-е место
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча
чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Грэм Поттер Челси назначение тренера Юлиан Нагельсманн Михаил Мудрик Бруно Сальтор выбор редакции Тодд Боэли Кристофер Вивель
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Футбол | 02 апреля 2023, 16:58 89
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера

Команды показали очень динамичную игру, на которую интересно было смотреть

Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Бокс | 02 апреля 2023, 01:55 0
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя

По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение британскому боксеру

Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Бокс | 02.04.2023, 08:23
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Футбол | 02.04.2023, 17:28
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону. Чемпионство под вопросом
Футбол | 02.04.2023, 23:59
Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону. Чемпионство под вопросом
Второе поражение подряд. ПСЖ дома уступил Лиону. Чемпионство под вопросом
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Буде прикол, якщо Нагельсманн виграє Лігу Чемпіонів, обігравши на шляху Баварію ))
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
Юрій Максимов в 2017 році прийняв Кешлю (Азербайджан) перед другим колом.
Із передостаннього місця (!!!) вивів команду в ЛЄ і завоював кубок країни. 
Він би отих лінивих аристократів заставив би грати.
Не згодних грати - в оренду в Кешлю   
Ответить
+1
luceorius
Сумнівно, що Нагельсманн погодиться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 24
Бокс
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
01.04.2023, 12:11
Бокс
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
01.04.2023, 23:25 3
Бокс
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 06:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности