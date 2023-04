Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси

35-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсманн является главным кандидатом в наставники английского «Челси».

Нагельсманн упоминался в ходе внутренних дискуссий в «Челси», и Юлиана считают талантливым тренером. Переговоры продолжаются для принятия наилучшего решения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Чуть более недели назад Юлиан Нагельсманн был уволен с должности главного тренера «Баварии», и немецкую команду возглавил Томас Тухель.

По данным Foot Mercato, главным инициатором назначения Юлиана Нагельсманна в «Челси» является спортивный директор «синих» Кристофер Вивель. Они оба вместе работали в немецком клубе «РБ Лейпциг».

Владелец клуба Тодд Боэли одобрил кандидатуру Нагельсманна, и переговоры с Юлианом уже начались.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении английского специалиста Грэма Поттера с должности главного тренера. Коуч согласился пойти на расторжение контракта по взаимному согласию.

В ближайшее время «синими» в качестве временного наставника будет руководить 42-летний испанец Бруно Сальтор, являвшийся ранее одним из ассистентов Поттера.

Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре минувшего года. Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений). За синих выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

