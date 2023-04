ВИДЕО. Ланс обыграл Ренн и вышел на 2-е место в Лиге 1, Осер выиграл у Труа

В субботу, 1 апреля, состоялись 2 матча 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Осер» минимально обыграл «Труа». Единственный гол на 73-й минуте забил М'Байе Ньянг.

«Ланс» в гостях выиграл у «Ренна» благодаря голу Лои Опенда на 31-й минуте встречи. Теперь «кроваво-золотые» вышли на 2-е место в таблице Лиги 1. «Ланс» делит вторую строчку с «Марселем», у команд по 60 очков, однако разница забитых и пропущенных лучше у подопечных Хайзе.

Чемпионат Франции по футболу. 29-й тур

Осер – Труа – 1:0

Гол: Ньянг, 73

Ренн – Ланс – 0:1

Гол: Опенда, 31

🏁« ̶P̶o̶i̶s̶s̶o̶n̶ 𝐃𝐚𝐮𝐩𝐡𝐢𝐧 d'avril ! »🐬



Au terme d'un match de haut niveau qu'ils ont globalement maîtrisé, les Sang et Or engrangent un 3⃣e succès consécutif et grimpent à la 2⃣e place de @Ligue1UberEats 💪@staderennais 0⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ @LoisOpenda (31')#SRFCRCL pic.twitter.com/ZsA7Q1ObyI